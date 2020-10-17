Армения, будучи беспомощной на поле битвы, идет на ужасные действия, демонстрирующие ее античеловеческую сущность – народная артистка Азербайджана Ирана Тагизаде

БАКУ /Trend Life/ - Военно-политическое руководство Армении, утратившее человечность, вновь продемонстрировало, что человеческая жизнь не имеет для них никакой ценности.

В результате ракетного обстрела армянскими вооруженными силами, примерно в час ночи 17 октября 2020 года, жилых кварталов в центральной части Гянджи, второго по величине города Азербайджана, расположенного вне прифронтовой зоны, скончались 13 человек, среди них три ребенка, четыре женщины и шесть мужчин. Ранения получили 48 мирных жителя, в том числе пятеро детей и 20 женщин.

Армения, будучи беспомощной на поле битвы и терпящая поражения, идет на ужасные действия, которые демонстрируют ее античеловеческую сущность. Об этом в субботу сказала Trend Life народная артистка Азербайджана, режиссер Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Ирана Тагизаде.

"Доблестная армия Азербайджана во главе с Президентом Азербайджанской Республики, Верховным Главнокомандующим Вооруженными силами Азербайджана Ильхамом Алиевым продолжает победное шествие по освобождению наших исторических земель. К большому сожалению, сегодня мы вновь стали свидетелями бесчеловечной, вражеской политики Армении, когда в очередной раз ракетному обстрелу подверглись мирные жители города Гянджа.

Мы видим, что раз за разом руководство Армении предпринимает варварские шаги, чтобы отвлечь внимание от сокрушительных ударов по своей армии со стороны Вооруженных сил Азербайджана.

Азербайджан со своей стороны еще раз подтверждает и демонстрирует мировой общественности наше правое дело и приверженность мировым нормам и принципам. Мы воюем на своей исконной земле, нам чужие земли не нужны, мы освобождаем свою территорию от захватчиков", - отметила народная артистка Азербайджана.

Ирана Тагизаде подчеркнула, что в зарубежных СМИ, а также социальных сетях публикуется лживая информация и дезинформация, распространяемая армянской стороной.

"Мы должны следовать словам Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой - разоблачать фейки армянской пропаганды и доводить правду об армянской агрессии до международного сообщества на всех доступных платформах!

Считаю, что каждый азербайджанец должен обличать грязную ложь, подлую клеветническую информационную политику Армении как в СМИ, так и социальных сетях", - сказала она.

Народная артистка отмечает, что она, как и каждый гражданин Азербайджана, с огромной радостью и гордостью встречает благие вести об освобождении наших оккупированных земель.

"Я, как и тысячи женщин Азербайджана, молюсь за всех тех, кто сейчас воюет и отстаивает наше правое дело. Мы верим в нашу победу, в освобождение в скором времени всех оккупированных земель Азербайджана.

Сегодня пришло очень радостное сообщение о том, что мы освободили город Физули. Это святая обязанность - любить страну, которая вспоила и вскормила нас, как родная мать!", - подчеркнула Ирана Тагизаде.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)