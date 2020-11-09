Весь Азербайджан наполнен чувством гордости, бесконечной радости и счастьем по случаю освобождения от оккупации города Шуша – народный артист Рамиз Гулиев

БАКУ /Trend Life/ - Вчера мы стали свидетелями самого прекрасного дня – от оккупации был освобожден город Шуша, сердце Карабаха. Об этом сказал Trend народный артист Азербайджана, профессор, кавалер орденов "Шохрат" и "Шараф", лауреат Государственной премии, выдающийся исполнитель на таре Рамиз Гулиев.

"Шуша была оккупирована армянскими захватчиками 8 мая 1992 года, все эти 28 лет азербайджанский народ жил с болью в сердце, но вера никогда нас не покидала. Мы знали, что настанет время, придет тот час, и мы освободим Шушу. И вот, восьмого ноября 2020 года, этот славный день настал, мы все, весь Азербайджан наполнен чувством гордости, бесконечной радости и счастьем по случаю освобождения от оккупации города Шуша. Я могу сказать, что, узнав эту новость, проживаю самые прекрасные, самые радостные моменты своей жизни. Я благодарен Аллаху, что увидел этот день!", - сказал народный артист.

Рамиз Гулиев отмечает, что каждый раз его переполняет чувство радости и гордости, когда он слышит об освобождении от оккупации очередного села, города, района…

"Освобождение города Шуша стало для меня двойной радостью. Ведь Шуша – это колыбель азербайджанской культуры, сердце, жемчужина Карабаха. "Консерватория Кавказа" - так называют Шушу. Этот край подарил нам известных музыкантов, выдающихся ханенде. Эти таланты своей творческой деятельностью всегда прославляли родной край и весь Азербайджан", - добавил он.

Рамиз Гулиев подчеркнул, что в азербайджанской армии царит высокий патриотический и боевой дух, наши военнослужащие – герои, которые освобождают Родину от оккупантов.

"Благодарю Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Азербайджана, Президента Ильхама Алиева и отважную азербайджанскую армию за то счастье, что они нам подарили. Невозможно описать словами чувства радости и гордости, которые я испытываю. Огромное счастье, что я стал свидетелем освобождения наших земель. Да здравствует наш Президент! Да здравствует государство Азербайджана! Да здравствует наш народ!", - добавил он.

Народный артист отметил, что преклоняется перед мужественными азербайджанскими военнослужащими и их родителями: "Азербайджанские матери воспитали своих детей в высоком патриотическом духе, с огромным чувством любви к Родине, они вырастили настоящих, доблестных защитников Отчизны. Хочу выразить слова глубокого соболезнования семьям шехидов, чьи сыновья пожертвовали своими жизнями, защищая территориальную целостность нашей страны. Память о них будет всегда жить в наших сердцах, их подвиг никогда не будет забыт".

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)