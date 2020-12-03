Потомок основателя Карабахского ханства, глава Фонда Хана Шушинского обратилась к мировой общественности

Социум 3 декабря 2020 15:41 (UTC+04:00)
Потомок основателя Карабахского ханства, глава Фонда Хана Шушинского обратилась к мировой общественности

БАКУ /Trend Life/ - Президент Фонда Хана Шушинского, дочь легендарного исполнителя мугама Хана Шушинского Бейимханым Вердиева обратилась к более 60-ти международным организациям, призвав осудить агрессию Армении против Азербайджана, которая в том числе была направлена против национального культурного наследия и экологии страны.

"Я, Бейимханум Вердиева, обращаюсь к международным организациям и мировой общественности как представительница династии Панахали хана Джаваншира, основавшего в 1752-м году на исторической земле Азербайджана Карабахское ханство, как праправнучка внука Панахали хана - Мухаммедгасан ага Джаваншира. Мой отец Хан Шушинский (Исфандияр Аслан оглу Джаваншир) - выдающийся мастер мугама Азербайджана, потомок основателя Карабахского ханства Панахали хана Джаваншира.

Следует с сожалением отметить, что за время длительной оккупации, вследствие агрессивной политики Армении на территориях Азербайджана были уничтожены, присвоены или использовались вразрез с их историко-культурным назначением и подвергались разрушениям исторические и культурные памятники, принадлежащие азербайджанскому народу. Ярким примером этому служит разрушение со стороны армянских вооруженных сил недвижимого культурного наследия, религиозных сооружений – мечетей, гробниц и других культурных сооружений. Армяне осквернили наши кладбища и мечети (используя мечети в качестве хлева). Такое жестокое отношение, особенно к уникальным памятникам, имеющим особое значение, должно быть расценено как угроза мировому культурному наследию. Как и следовало ожидать, многие памятники на освобожденных территориях находятся в прискорбном, мягко говоря, состоянии.

Историческая территория Азербайджанской Республики – Нагорно-Карабахский регион и прилегающие к нему территории, которые находились под оккупацией армянских вооруженных сил на протяжении почти 30 лет, была освобождена от оккупации доблестной азербайджанской армией.

Оккупационные силы уничтожили ценные архитектурные памятники, созданные нашими предками, тем самым нанеся большой урон истории мировой культуры. Целенаправленное разрушение и разграбление, попытки присвоения культурного наследия, фальсификация истории – яркое свидетельство агрессивной политики Армении. «Арменизация» древних албанских христианских церквей и разрушение древних мусульманских религиозных памятников, уничтожение лесов, грубое нарушение глобального экологического баланса, являются последствиями армянской оккупации.

В результате агрессии со стороны Армении, осуществленной в XXI веке, на территориях, где проходил Великий Шелковый Путь, были разрушены стоявшие тысячелетиями памятники, караван-сараи, древние мечети, медресе и мосты с уникальной архитектурой. Такое обращение с культурным наследием на оккупированных территориях полностью противоречит нормам международного права и международным конвенциям. Армянская сторона несет прямую юридическую ответственность за совершенное на территории Азербайджана.

Наряду с находящимися на оккупированных территориях жилыми домами, образовательными и производственными учреждениями, подобному отношению подверглись сотни культурных учреждений, в том числе 927 библиотек с книжным фондом в 4,6 миллиона книг, 808 домов культуры, клубов и дворцов культуры, 85 художественных и музыкальных школ, 22 музея и филиала с экспонатами более 100 тысяч единиц, 4 картинные галереи, 4 театра, 2 концертных салона, 8 парков для развлечений и отдыха, более 2000 исторических и культурных памятников, а также Худаферинские мосты в Джебраильском районе (VII-XII вв.), храм Гянджасар, монастырь Худаванг в Кельбаджарском районе (XIII век), мавзолей в Хачин Турбетли Агдамского района (XIV век), Азыхская пещера - одно из древнейших мест поселения человека, расположенная на территории Физулинского района, Шушинский государственный историко-архитектурный заповедник.

Армяне также хотели фальсифицировать историю мечети Йухары Говхар-ага, расположенную в Шуше. Мечеть была построена азербайджанским архитектором Кербалаи Сефи-ханом Карабаги по распоряжению дочери Ибрагим хана Гевхар-аги в 1883-1884-х годах. Армяне, стараясь фальсифицировать историю, внесли серьезные изменения в интерьер мечети под видом «реставрации». Об этом наглядно свидетельствуют фотографии мечети в различных интернет-источниках.

Отмечу с сожалением, что уничтожение культурного наследия в Нагорном Карабахе - это трагедия не только для азербайджанцев, но и для всего человечества. Действия оккупантов, а именно разрушение, уничтожение поджогами беспрецедентной экосистемы, густых лесов из дуба, можжевельника, бука, граба, сосны, ясеня и фундука, наиболее ценных и эндемичных пород, нанесли серьезный ущерб биоразнообразию.

Сожжение войсками Армении лесов у города Шуша с применением ядовитых веществ еще раз демонстрирует агрессивную политику этой страны.

Мы решительно осуждаем акты уничтожения природы, совершенные армянами в Кельбаджаре, Джабраиле, Зангилане, Губадлы и на других территориях Азербайджана. Поджог леса Топхана возле города Шуша с применением запрещенного белого фосфора и вырубка деревьев, выжигание лесов и умышленное нанесение ущерба окружающей среде в Кельбаджаре являются серьезным экологическим преступлением.

Умышленное нападение вооруженных сил Армении на мирных жителей Азербайджана является грубым нарушением международного гуманитарного права, в том числе Женевских Конвенций от 1949 года. Геноцид, совершенный в Ходжалы в 1992-м году, и провокация в Товузе в июле 2020 года являются наглядными примерами нападения вооруженных сил Армении на мирных жителей.

Учитывая все это, мы решительно осуждаем данные действия армянской стороны, военные преступления, грубое нарушение прав человека, экологический террор, разрушение национального и культурного наследия Азербайджана. В соответствии с Гаагской конвенцией о защите культурных ценностей в случае вооружённого конфликта от 1954 года, оккупирующая сторона не должна допускать разрушения, разграбления культурных ценностей.

Данные факты жестокого отношения к мировому культурному наследию обусловливают призыв к мировому сообществу дать должную правовую оценку этим действиям.

Уничтожение исторического наследия лишает человечество ценных ресурсов. Мы призываем цивилизованные государства осудить агрессорскую политику Армении против общечеловеческих ценностей.

Бейимханум Вердиева, президент Фонда Хана Шушинского.

Потомок основателя Карабахского ханства, глава Фонда Хана Шушинского обратилась к мировой общественности - Gallery Image
Потомок основателя Карабахского ханства, глава Фонда Хана Шушинского обратилась к мировой общественности - Gallery Image
Потомок основателя Карабахского ханства, глава Фонда Хана Шушинского обратилась к мировой общественности - Gallery Image
Потомок основателя Карабахского ханства, глава Фонда Хана Шушинского обратилась к мировой общественности - Gallery Image
Потомок основателя Карабахского ханства, глава Фонда Хана Шушинского обратилась к мировой общественности - Gallery Image
Потомок основателя Карабахского ханства, глава Фонда Хана Шушинского обратилась к мировой общественности - Gallery Thumbnail
Потомок основателя Карабахского ханства, глава Фонда Хана Шушинского обратилась к мировой общественности - Gallery Thumbnail
Потомок основателя Карабахского ханства, глава Фонда Хана Шушинского обратилась к мировой общественности - Gallery Thumbnail
Потомок основателя Карабахского ханства, глава Фонда Хана Шушинского обратилась к мировой общественности - Gallery Thumbnail
Потомок основателя Карабахского ханства, глава Фонда Хана Шушинского обратилась к мировой общественности - Gallery Thumbnail
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