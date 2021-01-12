Награждены руководители религиозно-этнических общин Азербайджана (ФОТО)

Социум 12 января 2021 16:16 (UTC+04:00)
Награждены руководители религиозно-этнических общин Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском международном центре мультикультурализма (БМЦМ) прошла церемония вручения премий и наград руководителям религиозно-этнических общин Азербайджана, сообщает Trend Life со ссылкой на организаторов мероприятия.

Мероприятие было приурочено к итогам 2020 года, который стал поворотным в истории страны ввиду славной Победы Азербайджана в Отечественной войне.

Вручая награды, исполнительный директор БМЦМ Раван Гасанов особо отметил важность наличия в стране атмосферы религиозно-этнического согласия, которое отображает незыблемость общенационального единства. Оно является залогом стабильности и проводником успешности в осуществляемых руководством страны коренных реформ.

Мультикультурализм в современной жизни дает исчерпывающие ответы на многие актуальные и принципиальные вопросы, от решения которых зависит судьба мира, стабильность и взаимопонимание. Мир в стране и во внешних рубежах во многом зависит от того, насколько сложилась диалоговая мораль. Религиозно-этническое многообразие в нормальном обществе всегда становится преимуществом, если населяющие ее общности предрасположены к здоровому взаимодействию и взаимной помощи.

Истории Азербайджана чужды такие уродливые явления, как расизм, мракобесие, этно-религиозная нетерпимость. Общенациональный лидер Гейдар Алиев всегда напоминал, что межнациональное и межрелигиозное разнообразие является естественным богатством, которым необходимо дорожить. Его посыл прозвучал еще и как завет, чтобы новые поколения ценили и оберегали внутриазербайджанский межцивилизационный плюрализм. Он гарантирует обществу и стране надежную защиту от катаклизмов и потрясений на бытовой и общественно-политической основе.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев снабдил плюралистическую парадигму конкретным содержанием, осознавая, что от ее силы и действия будет зависеть судьба государственного и национального строительства, успехи Азербайджана на международной арене. Являясь инициатором "Бакинского процесса", Президент Ильхам Алиев продемонстрировал чуткое внимание к процессу расширения межцивилизационного диалога, диверсификации возможностей в деле его усиления.

Успехи Азербайджана на этой основе общеизвестны. Сегодня азербайджанская модель мультикультурализма является национальным брендом, к которому питают внимание международные институты, народы и общности разных стран.

Это еще раз доказывает, что страна находится на верном пути, и атмосфера общенационального единства является логическим подтверждением важности государственной политики страны, где одним из важных элементов является здоровый и функциональный мультикультурализм.

В том, что на международной арене успехи Азербайджана по усилению межцивилизационного диалога нашли признание, есть большое участие национальных сил страны. Вместе они создали универсальную модель общежития, которая сегодня удостаивается внимания международного сообщества.

Высоко оценив вклад этно-религиозных общин Азербайджана в дело государственного, национального и гражданского строительства, БМЦМ воздал должное их вкладу в Победу азербайджанского народа в 44-дневной Отечественной войне, которая обеспечила территориальную целостность страны.

Исполнительный директор БМЦМ Раван Гасанов особо отметил роль общин и в общенациональной борьбе с коронавирусом в условиях глобальной пандемии.

Среди награжденных: заместитель председателя ДУМ Кавказа Гаджи Фуад Нуруллаев, Архиепископ Бакинский и Азербайджанский Русской православной церкви Александр Ишеин, ординарий Римской каталической церкви в АР Владимир Фекете, председатель русской общины Владимир Забелин, глава общины горских евреев Милих Евдаев, глава общины европейских евреев, главный режиссер Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна, народный артист Азербайджана Александр Шаровский, председатель Албано-Удинской христианской церкви Роберт Мобили, глава талышской общины Азербайджана Имамверди Гамидов, председатель общественной организации "Азербайджан-Авар" Магомед Нооев, руководитель общественной организации "Азери-Тат" Ельман Ахмедов, председатель Культурного центра "Самур-Лезги" Имран Рзаев, глава общественной организации "Ветен" турок ахыска Исмаил Рагимов, глава общины будугов Рафиг Абдуллаев, глава общественной организации "Содействие развитию Азербайджано-Болгарской дружбы" Мария Гусейнова и глава общественной организации "Азербайджано-Украинский конгресс" Юрий Осадченко.

(Текст: Джани Бабаева Редактор: Наталья Кочнева)

Награждены руководители религиозно-этнических общин Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Награждены руководители религиозно-этнических общин Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Награждены руководители религиозно-этнических общин Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Награждены руководители религиозно-этнических общин Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Награждены руководители религиозно-этнических общин Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Награждены руководители религиозно-этнических общин Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Награждены руководители религиозно-этнических общин Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Награждены руководители религиозно-этнических общин Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Награждены руководители религиозно-этнических общин Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Награждены руководители религиозно-этнических общин Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Награждены руководители религиозно-этнических общин Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Награждены руководители религиозно-этнических общин Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Награждены руководители религиозно-этнических общин Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Награждены руководители религиозно-этнических общин Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Награждены руководители религиозно-этнических общин Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Награждены руководители религиозно-этнических общин Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Награждены руководители религиозно-этнических общин Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Награждены руководители религиозно-этнических общин Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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