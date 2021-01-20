Дети, рожденные в период независимости Азербайджана – после событий 20 января 1990 года, принесли нам Победу – Мирнаиб Гасаноглу (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Ввод советских войск в Баку и другие регионы Азербайджана по указанию Михаила Горбачева для подавления масштабных выступлений народных масс, стремящихся к свободе и независимости и протестовавших против агрессивных действий Армении и ее территориальных претензий к Азербайджану, покровительства ей со стороны руководства бывшего СССР, привел к невиданной трагедии. В ночь с 19 на 20 января 1990 года были жестоко убиты 147 гражданских лиц, ранены 744 невинных граждан, многие из которых остались инвалидами на всю жизнь, незаконно арестованы сотни людей, уничтожено большое количество личного и государственного имущества.

Председатель Объединения фотографов Азербайджана Мирнаиб Гасаноглу был не только одним из свидетелей кровавого террора, учиненного советскими властями против азербайджанского народа, но и смог навсегда запечатлеть эти кадры, ставшие достоянием нашей героической истории.

"Каждый год тысячи людей приходят на Аллею шехидов, чтобы почтить их светлую память. В тот день миллионы людей, уже переживших ночной ужас, несмотря на все запреты, наутро вышли на улицы Баку и других городов Азербайджана. В центре столицы разъезжали танки и БТР-ы, разгоняя людей, но ничто и никто уже не мог остановить наш путь к свободе и независимости. Ведь наши доблестные сыны и дочери пожертвовали для этого собственными жизнями и возвысились до вершин шехидства.

Шехиды... До того момента, мы воспринимали это слово как нечто религиозное, а после 20 января 1990 года оно для нас превратилось в самое высокое понятие, и Аллея шехидов вошла в нашу жизнь, как символ чести, гордости, достоинства и высоких идеалов во имя Родины. Всюду были черные облачения, красные гвоздики, цвет которых напоминал кровь наших шехидов, и главное – атмосфера непримиримой борьбы. В то время невозможно было где-либо получить правдивую информацию, распространялись ужасающие слухи. Я лишь старался запечатлеть увиденное и довести до всего мира свое возмущение тем, что советское государство, никак не реагировавшее на армянский сепаратизм и кровавые злодеяния в Карабахе, решило подавить нашу волю к свободе и справедливости.

Трагедия 20 Января – один из самых кровавых актов агрессии против азербайджанского народа, и в то же время она сыграла очень важную роль в становлении независимости страны, стала славной и героической страницей в истории борьбы нашего народа за свободу, независимость и территориальную целостность страны, образцом национального единства и солидарности. И во время Второй Карабахской Отечественной войны вновь проявилась эта сила и стремление народа, когда фактически дети, рожденные в период независимости Азербайджана – после событий 20 января 1990 года, победили армянских агрессоров, освободив наши оккупированные на протяжении около 30 лет земли, и принесли нам Победу. Вечная слава шехидам и героям!" – отметил Мирнаиб Гасаноглу.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Надир Насиров)