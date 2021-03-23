Из роддома имени Крупской на Баилово в космос. Мусе Манарову – 70 лет! (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Герою Советского Союза, летчику-космонавту Мусе Манарову исполнилось 70 лет, сообщает Trend Life. В 1987-88 годах он вместе с экипажем корабля "Союз ТМ-4" установил мировой рекорд продолжительности космического полета, составивший 365 дней и 23 часа. Всего выполнил два космических полета – вместе с "Союз ТМ-­11" и орбитальным комплексом "Мир" общей продолжительностью: 541 сутки 20 минут, совершил семь выходов в открытый космос общей продолжительностью 34 часа 23 минуты, что является выдающимися результатами.

В те годы легендарный азербайджанец, председатель Государственной комиссии по пилотируемым полетам, генерал-лейтенант Керим Керимов (Герой Социалистического Труда, лауреат Сталинской, Ленинской и Государственной премий СССР, кавалер Орденов Ленина, Трудового Красного Знамени и Красной Звезды) на протяжении 25 лет лично отправлял в космос все экипажи кораблей. Именно ему докладывали космонавты о готовности к полету и ему же отчитывались о выполнении задания после приземления.

"Керим Керимов был очень приятным, интеллигентным человеком. Во время полётов общения между нами как такового не было – все-таки разные ранги, а фамильярность в этой сфере не приветствуется. Перед полётом и после приземления мы докладывали ему о проделанной работе. Потом уже на неформальных встречах удалось поближе познакомиться с этим человеком. Он был в прямом смысле слова профессионал своего дела и большой патриот космонавтики. Много вспоминал о Баку", - сказал в одном интервью Муса Манаров, который тоже родился в Баку, 22 марта 1951 года.

В декабре 2013 года, спустя много лет, Муса Манаров приехал в Баку для участия в церемонии открытия мировой премьеры выставки "Путешествие в космос" Космического и ракетного центра США, которая прошла в Центре Гейдара Алиева. Наш соотечественник отметил, что ему всегда интересно, как развивается Азербайджан.

"До последнего времени взоры азербайджанской молодежи устремлялись вниз, в недра земли. Азербайджанские нефтяники известны своим трудом уже многие десятилетия. Но сейчас ситуация немного изменилась, запущен в космос первый спутник Азербайджана, и мне кажется, что многие молодые люди будут больше смотреть вверх, в небо, чему будет способствовать и эта выставка. И очень возможно, что по прошествии не очень продолжительного времени рядом с нами будет стоять много азербайджанских астронавтов и космонавтов", - сказал Муса Манаров.

Кстати, именно здесь он и нашел свою судьбу, создал семью с Наилей ханум, родилось двое детей Haида и Зaуp.

"Во время визита в Баку была интересная программа, много общались с местными жителями, рассказывали о космосе, фотографировались. Потом много гулял по городу – давно там не был. Я родился в роддоме имени Крупской на Баилово. Потом семья переехала. Я был сыном военного, поэтому переезжать приходилось довольно часто. И моя жена родилась в Баку, в том же роддоме, и дочка тоже уроженка Баку. Супруга окончила Азербайджанский медицинский институт и долго жила в Баку. Здесь мы познакомились и создали семью. Поэтому это для меня особенный город. Баку для меня вообще особая культура, у меня с этим городом связано много интересных воспоминаний. Я ведь еще студентом приезжал в Баку, были родственники, а жили мы в Москве, так что в 70-х годах чувствовалась огромная разница. Между советским Баку и современным такая же разница, как между социализмом и капитализмом. Баку - город-красавец, где можно провести незабываемое время. Баку и в советские времена был красивым городом, а сейчас это увеличилось в разы - городу придан бизнес-колорит. Когда я там был, ещё только строились Пламенные башни – колоссальное сооружение. Понравилась новая Площадь флага", - вспоминал Муса Манаров.

В его семье традиционно отмечали Новруз, тем более, что он совпадал с днем его рождения.

"Мне нравятся такие азербайджанские исполнители, как Муслим Магомаев и Рашид Бейбутов. Я с упоением слушаю национальную азербайджанскую музыку – она очень красивая", – говорит Муса Манаров.



В 1992 году, после ухода из отряда космонавтов, занялся предпринимательской деятельностью в области приборостроения. Избирался депутатом Государственной Думы V созыва, занимал пост Председателя правления Московской федерации джиу-джитсу и кобудо. Дочь Мусы Манарова стала опытным врачом. Сын нашего героя - профессиональный инженер.

(Автор: Вугар Иманов)