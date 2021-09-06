Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО)

Социум 6 сентября 2021 16:12 (UTC+04:00)
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Мы видели фотографии и видеоматериалы с последствиями армянской агрессии и вандализма. Но то, что пришлось лицезреть воочию, сильно тронуло наши сердца и души. Об этом говорили представители СМИ стран-участниц и наблюдателей Тюркского совета в рамках медиатура на освобожденные территории Азербайджана.

Поездка в Физулинский, Джебраильский и Агдамский районы, города Шуша и Гянджа была нацелена на информирование представителей СМИ о последствиях армянского вандализма, уничтожении армянами населенных пунктов и исторических памятников Азербайджана. В ней приняли участие более 20 журналистов из Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Венгрии, Сербии, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии.

Автор этой статьи впервые побывал на освобожденных землях, чувства боли и радости, печали и счастья сопровождали его в течение этих трех дней и навсегда останутся в памяти.

Наш первый материал посвящен визиту в Физулинский, Джебраильский и Агдамский районы, а также в Гянджу.

Оказавшись на этих землях после прекрасного Баку и регионов страны, словно попадаешь в иной мир или в сцену фильма про апокалипсис…

Во время поездки пришлось пережить боль и печаль от увиденного в некогда процветавших городах и селах Азербайджана, разрушенных до основания в период почти 30-летней армянской оккупации, а также радость и счастье от того, что истинные хозяева вернулись на эти земли.

До каждого пункта назначения мы добирались по пять часов на автобусах, и я представлял себе, с каким героизмом этот путь с полной боевой выкладкой преодолевали наши героические солдаты и офицеры - по бездорожью и минным полям, под постоянным обстрелом врага, не жалея своих жизней во имя освобождения оккупированных территорий Азербайджана. И сегодня гордость переполняет наши души за то, что доблестная азербайджанская армия во главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Ильхамом Алиевым освободила эти земли! И пусть они пока лежат в руинах, мы обязательно все восстановим, и жители вернутся в родные края.

Восстановительные работы идут быстрыми темпами. Мы вновь превратим Карабах в цветущий край.

Дорогой Победы

На протяжении всей поездки мы видели, с каким большим размахом идет восстановление, строятся мосты и дороги, подводится соответствующая инфраструктура, и все осуществляется по самым передовым мировым технологиям. В рекордно короткие сроки - всего за полгода построен Международный аэропорт Физули – воздушные ворота Карабаха, и вчера состоялось знаменательное событие: в новой воздушной гавани приземлился вылетевший из Баку тестовым рейсом самый крупный пассажирский самолет "Азербайджанских Авиалиний" - Airbus A340-500. Символическим моментом стало то, что данный самолет носит название KARABAKH. Кроме того, впервые одним из крупнейших грузовых самолетов - Boeing 747-400 в Карабах были доставлены грузы воздушным путем.

По поручению главы государства продолжается строительство международных аэропортов в Лачинском и Зангиланском районах.

И строительство "Дороги Победы" (Zəfər yolu), названной так Президентом Азербайджана, подходит к концу. 101-километровая дорога призвана увековечить память о тропе, использованной при освобождении города Шуша. Она берет начало от автомагистрали Гаджигабул-Миндживан-Зангезурский коридор и тянется до жемчужины Карабаха – города Шуша. Трасса, проходящая по территории Физулинского, Ходжавендского, Ходжалинского и Шушинского районов, соединяет более 20 населенных пунктов, включая города Физули и Шуша.

Следуя этой дорогой в автобусе, я также представлял себе неимоверную отвагу наших воинов. При этом дорога в Агдам проходила прямо над окопами и земляными валами – пятью оборонительными рубежами с блиндажами, огневыми дотами, слева и справа находились противотанковые заграждения, минные поля. Около 100 тысяч мин армянские агрессоры установили только в одном Агдамском районе! Азербайджанцы сеют пшеницу, а враги – устанавливают мины…

Агдам, Физули и Джебраил – "Хиросима и Нагасаки" всего Кавказа

Одним из пунктов назначения стало село Гаргабазары Физулинского района, где супервайзер Агентства по разминированию Азербайджана Натиг Асадов рассказал о завершении первого этапа разминирования дороги Физули-Джебраил, показал обезвреженные мины и снаряды. А саперы на соответствующем расстоянии продемонстрировали процесс разминирования с привлечением служебных собак.

Призраком предстал перед нами некогда один из самых процветающих районов Азербайджана – Джебраильский. Очень печальное зрелище… Все в руинах… С 1993 года он находился под армянской оккупацией, но в октябре 2020-го в результате боевых действий город Джебраил был освобожден. Следы войны здесь произвели самое ужасное впечатление. С актами армянского вандализма зарубежные журналисты смогли также ознакомиться на городском кладбище, где были осквернены могилы. У некоторых журналистов на глазах стояли слезы, они не могли поверить увиденному… Разве такое может совершить человек?!

Некогда один из торговых и культурных центров нашей страны - Агдам также лежал в руинах, в том числе известный на весь бывший СССР единственный Музей хлеба, стадион футбольного клуба "Карабах", Чайный дом, предприятия, школы, центры культуры…

Дворец и усыпальница Карабахской ханской династии также были частично разрушены - в них армяне держали свиней, так же как и в единственной уцелевшей Агдамской Джума–мечети, которую оккупанты сохранили исключительно как ориентир для стрельбы и пункт наблюдения.

Сегодня идет процесс восстановления этих памятников архитектуры. При этом в Агдаме не велись военные действия. Территория была передана согласно договоренностям, подписанным 10 ноября 2020 года лидерами Азербайджана, России и Армении.

Все эти акты вандализма были совершены в период оккупации.

Город Агдам будет восстановлен в соответствии с самыми передовыми международными стандартами. Об этом сказал журналистам специальный представитель Президента Азербайджана в освобожденной от оккупации части Агдамского района Эмин Гусейнов.

"Мы превратим Карабах, в том числе и Агдам, в рай. Город будет восстановлен в соответствии с самыми передовыми международными стандартами. Население города будет составлять порядка 100 тысяч человек, и его география будет расширена почти вдвое. Его территория в 1,5 тысячи гектаров будет представлена в виде современного города, который станет четвертым по величине в Азербайджане. В Агдаме планируется реализовать проекты на основе "зеленых технологий". Здесь очень много солнечных дней, что говорит о большом потенциале в плане выработки солнечной энергии. Агдам входит в Карабахскую экономическую зону. Даже в советское время здесь действовало около 17 различных предприятий. Мы предпринимаем все необходимые усилия, чтобы не только восстановить город, но и создать все условия для того, чтобы наши соотечественники, которые были в свое время изгнаны, вернулись в свои родные дома. Мы приветствуем появление здесь иностранных инвесторов. Для них обеспечены благоприятные условия в плане ведения бизнеса и создания рабочих мест. Нам очень важна поддержка близких нам стран и друзей", – сказал Гусейнов.

Участники поездки также посетили район Гянджи, где в результате армянского террора погибли мирные жители и были разрушены жилые дома. Гости были проинформированы о неоднократных ночных ракетных обстрелах Арменией города Гянджа в период второй Карабахской войны, во время которых погибли 26 и были ранены 142 мирных жителя. Гражданским объектам, историко-культурным памятникам, транспортным средствам в городе был нанесен крупный ущерб. Все увиденное произвело на журналистов неизгладимое впечатление.

Впечатления зарубежных журналистов

Раушан Сайлаукызы (Казахстан): "Азербайджан - братская страна, и мы были очень рады тому, что он освободил свои территории. Заброшенные дома есть и в Казахстане, однако на освобожденных территориях Азербайджана наблюдается совсем иная ситуация. У нас люди просто оставляют свои дома в аулах и переезжают в города. Но здесь все уничтожено, разрушены жизни людей. С болью в сердце можно представить, как люди здесь жили и были изгнаны из своих домов. Желаю скорейшего завершения работ по разминированию территорий, их восстановлению и возвращению людей на свои земли".

Адис Делькович (Босния и Герцеговина): "Я впервые в Карабахе и могу сказать, что есть некоторое сходство с опытом, который мы имели в Боснии, так как у нас тоже была война с 1992-го по 1995 год. Поэтому я очень хорошо знаю, что такое война. Когда я вижу такие места, то могу сказать, что война - это действительно нечто ужасное. Надеюсь, что здесь никогда больше не будет войны".

Боян Стайковски (Северная Македония): "Всегда ужасно видеть, что война может сделать с обычными людьми и местами. Я считаю трагедией то, что видел на этих территориях. Надеюсь, что соглашения, подписанные в прошлом году и положившие конец второй Карабахской войне, улучшат развитие Азербайджана, в том числе Карабаха, и в целом всего региона. Трагическими считаю и факты обстрела Арменией мирных городов Азербайджана во время второй Карабахской войны".

Махмуд Бабаназаров (Узбекистан): "Увиденное на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана не могло не опечалить нас. К какой бы религии человек ни относился, глумиться над усопшими неэтично - это то, что мы увидели в Джебраильском районе. Здесь все уничтожено, все деревья вырублены, ничего не растет. Узбекистан поддерживает азербайджанских братьев и надеется на процветание в ближайшем будущем этих территорий. Для этого у Азербайджана имеются все ресурсы и потенциал. Будем надеяться, что здесь вновь поселятся люди и будет царить мир. Надеемся, что в ближайшем будущем освобожденные территории Азербайджана будут все больше и больше процветать".

Габор Тот (Венгрия): "Я впервые побывал на освобожденных азербайджанских землях, и контраст между этими местами и Баку огромен. Сначала я увидел Баку – красивый, современный и чистый город с современными зданиями. Приехав сюда, мы увидели разрушенные города и села. Масштаб разрушений на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана действительно шокирует. Это настоящая трагедия! Я увидел, что церкви на этих землях реконструируются. Поэтому было очень приятно наблюдать, что Азербайджан не совершает тех ошибок, что сделали армяне. Армяне разрушили мусульманские объекты, а Азербайджан восстанавливает церкви. Это совершенно другой подход".

Данияр Джаргынбаев (Кыргызстан): "Я испытал огромную горечь от увиденного! Любая война это зло, это горе матерей, горе целого народа. Я собственными глазами увидел разрушенные могилы, как будто танки специально это все сделали. Повсюду остатки снарядов, осколки. Надеюсь, здесь вновь будут цвести виноградники и зеленые поля, а жители вернутся в родные края".

(Автор и фото - Вугар Иманов)

Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Физули, Джебраил, Агдам… - путевые заметки с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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