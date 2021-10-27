Дни азербайджанской кухни - впервые в Кабардино-Балкарии уникальное гастрономическое событие (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Впервые в Кабардино-Балкарии уникальное гастрономическое событие - Дни азербайджанской кухни, так говорят в Нальчике, сообщает Trend Life.

В Кабардино-Балкарии с 25 по 27 октября проходят Дни азербайджанской кухни, организованные Национальной ассоциацией кулинаров Кавказа совместно с Центром национальной азербайджанской кулинарии и национальной Ассоциацией кулинаров России.

Кулинаров из Азербайджана возглавил генеральный директор Центра национальной кулинарии Азербайджана, президент Национальной ассоциации кулинаров Азербайджана, мастер-повар и международный судья Таир Амирасланов.

Было подписано соглашение о сотрудничестве между Центром национальной кулинарии Азербайджана, Национальной Ассоциацией кулинаров Кавказа и Кабардино-Балкарским государственным университетом имени Х.М. Бербекова.

В программу Дней азербайджанской кухни вошли презентации, мастер-классы, встречи со студентами, интересные и познавательные встречи с кулинарами и другими специалистами, культурная программа и многое другое.

Среди представленных национальных блюд - несколько видов долмы из виноградных листьев и овощей, шах-плов и другие виды плова, кутабы с зеленью, тыквой и мясом, сладости и т.д.

Завершением праздника станет грандиозный гала-ужин.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)