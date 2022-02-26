На I Аллее почетного захоронения в Баку проходит церемония прощания с народным артистом Азербайджана Алибабой Мамедовым (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В субботу, 26 февраля, на I Аллее почетного захоронения в Баку проходит церемония прощания с прославленным исполнителем мугама, кавалером государственных орденов "Шохрат", "Истиглал" и "Шараф", народным артистом Азербайджана Алибабой Мамедовым, сообщает Trend Life.

На церемонии присутствуют общественные деятели, представители культуры и науки, родные и близкие народного артиста.

Отметим, что Алибаба Мамедов скончался 25 февраля на 93-м году жизни.

Алибаба Мамедов родился 5 февраля 1930 года в бакинском поселке Маштага. Музыкальное образование получил в 1953-1958 годах в классе ханенде Сеида Шушинского в Азербайджанской государственной музыкальной школе. С 1945 года – солист Азербайджанской государственной филармонии (ныне – Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева), в 1978-1988 годах – солист "Азконцерта". В 1968 году по инициативе маэстро Ниязи создал при филармонии ансамбль народных инструментов "Хумаюн". Народный артист сам руководил ансамблем.

Видный представитель мугамного искусства сыграл особую роль в исполнительском искусстве Азербайджана. Алибаба Мамедов – автор более 100 песен и теснифов. Записи мугамов "Раст", "Баяты-Шираз", "Рахаб", "Дашти", "Хумаюн" и других в его исполнении хранятся в Золотом фонде национального искусства.

Как педагог Алибаба Мамедов воспитал не одно поколение исполнителей мугама и народных песен. Творчество Алибабы Мамедова – замечательный пример сохранения и развития традиций национальной школы ханенде.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)