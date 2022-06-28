В Баку состоялось открытие экологической выставки Издательского дома NARGIS под названием Planet Calling (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Приморском национальном парке Баку состоялось открытие очередной выставки Издательского дома NARGIS под названием Planet Calling, посвященной защите окружающей среды и проблемам экологии, сообщает Trend Life.

В ее экспозицию вошли 13 инсталляций из трудно перерабатываемых материалов и промышленных отходов, в том числе работа Energy of the Future ("Энергия будущего"), представленная учащимися Республиканского центра развития детей и молодежи министерства образования Азербайджана.

Издательский дом NARGIS представил на выставке работу Lighthouse ("Маяк").

Специальными гостями выставки стали представители министерств и ведомств Азербайджана, посол Великобритании в Баку Джеймс Шарп, председатель правления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Шахин Сеидзаде, фотограф Реза Дегати и др.

Ведущий мероприятия Турал Асадов поприветствовал гостей и рассказал об инициативе главного редактора журнала NARGIS Ульвии Махмуд по организации многочисленных социальных и экологических проектов.

Затем выступил заместитель министра образования Фирудин Гурбанов. Он поблагодарил за приглашение и отметил, что в самом названии выставки содержится очень важный посыл, призыв к действию.

"К сожалению, экологическая проблема актуальна во всем мире и оказывает огромное воздействие на человечество.

В нашей стране по инициативе Президента Ильхама Алиева и при поддержке Фонда Гейдара Алиева проблеме экологического равновесия уделяется большое внимание. И я бы особо хотел отметить масштабную деятельность Издательского дома NARGIS в этом направлении", - сказал Гурбанов.

Замминистра затронул проблему экологического образования и воспитания подрастающего поколения и выделил представленную на выставке инсталляцию из использованных батареек, изготовленную учащимися Республиканского центра развития детей и молодежи. Он рассказал о мастер-классах для учащихся образовательных учреждений, проводимых на протяжении последних трех лет при поддержке "Экоклуба" при движении Yaşıl Şəbəkə ("Зеленая сеть"), действующего при Республиканском центре развития детей и молодежи.

Затем слово было предоставлено директору Республиканского центра развития детей и молодежи Фирузе Султанзаде, которая поблагодарила всех участников и организаторов выставки.

Своими впечатлениями поделились и сами школьники - авторы инсталляции Energy of the Future ("Энергия будущего").

Проект был реализован при поддержке министерства цифрового развития и транспорта, МЧС, Исполнительной власти города Баку, ОАО "Азерэнержи", ОАО "Азеришыг", ОАО "Азерсу", Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, ЗАО Baku Steel Company, Бакинского транспортного агентства, Государственного управления радиочастот, Space 13.

После ознакомления гостей с экспозицией команда журнала NARGIS по традиции посадила на бульваре дерево. Мероприятие завершилось выступлением Ниджата Мансимова.

Выставка Planet Calling будет открыта для посетителей до 24 августа. Вход - свободный.