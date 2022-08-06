На 54–м году жизни скончался поэт и публицист Гусейн Керимов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня утром на 54-м году жизни скончался публицист, поэт и журналист Гусейн Керимов, сообщает Trend Life.

Более двадцати лет жизни Гусейн Керимов посвятил журналистике, работал в изданиях "Azərbaycan", "Panorama", "Yurd" и т.д, , публиковался в различных СМИ. Был удостоен ряда национальных премий. Писал стихи, посвященные родной земле, героизму азербайджанских воинов, был активен в соцсетях. Последнее стихотворение, выложенное вчера в Facebook, посвятил шехидам Карабахской войны...

Allah rəhmət eləsin