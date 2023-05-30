Азербайджанская долма признана самой вкусной в Узбекистане (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская долма признана лучшей в номинации "Самое вкусное блюдо" со стороны жюри в рамках Международного фестиваля "Культурные традиции и кухня народов" в Ташкенте, сообщили Trend Life в пресс-службе Азербайджанского культурного центра (АКЦ) имени Гейдара Алиева.

Фестиваль, организованный МИД Узбекистана, прошел в Центральном парке Ташкента с участием посольств и культурных центров Азербайджана, Турции, Великобритании, Евросоюза, США, Казахстана, России, Италии, Ирана, Египта, Саудовской Аравии, Южной Кореи, Индии, Пакистана, Таджикистана, Украины и других стран.

Традиция приготовления азербайджанской долмы включена в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. На фестивале блюдо было представлено со стороны Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева.

В этом году АКЦ участие на Международном фестивале посвятил 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, и с этой целью перед павильоном Азербайджана была установлена ​​специальная выставка фотографий и публикаций о великом лидере. В уголке, отведенном для Азербайджана, были выставлены флаг нашей страны, издания о жизни и деятельности великого лидера Гейдара Алиева, книги об экономическом развитии нашей страны под руководством Президента Ильхама Алиева, публикации, изданные Фондом Гейдара Алиева на русском и английском языках из серии "Карабахские истины", также книги об истории и культуре страны, сувениры национальной культуры, мужские и женские костюмы Карабаха.

Гостям, посетившим Азербайджанский уголок, были подарены книги и журналы различного содержания о культуре и кухне нашей страны. Гостям были также предложены плов, долма, кутаб, довга, кюкю и сладости, представлены национальные танцы.

Следует отметить, что средства, вырученные от реализации национальных блюд на Международном фестивале, предназначены для передачи в школы-интернаты для детей с ограниченными возможностями в Узбекистане.