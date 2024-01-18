В Азербайджане за последние 20 лет достигнуты значимые успехи в сохранении и пропаганде национального наследия - народный артист Рамиз Гулиев

БАКУ /Trend Life/ - Достижения и успехи Азербайджана в сфере культуры и искусства за последние два десятилетия неразрывно связаны с серьезным вниманием, которое наше государство уделяет культуре, просвещению, национальному достоянию, традициям и истории.

Об этом сказал Trend Life прославленный исполнитель на таре, кавалер государственных орденов "Шохрат" и "Шараф", лауреат Государственной премии, профессор, народный артист Азербайджана Рамиз Гулиев.

Реформы и преобразования в сфере культуры за последние 20 лет - период руководства страной Президентом Ильхамом Алиевым, показали, что эта сфера занимает одну из главенствующих позиций в государственной политике нашей страны.

"За последние 20 лет были достигнуты значимые успехи в сохранении, пропаганде и передаче нашего национального культурного и духовного достояния и наследия будущим поколениям. Огромная работа проведена по ознакомлению всего мира с азербайджанской культурой и искусством. За эти годы государством были проведены многочисленные мероприятия в различных странах мира, где были представлены наша музыкальная культура, театральное и киноискусство, творчество мастеров кисти и скульпторов. Список Всемирного наследия ЮНЕСКО и Список нематериального культурного наследия постоянно пополняются объектами и шедеврами устного и нематериального культурного наследия Азербайджана. А все мы знаем, что этому предшествует огромная и трудоемкая работа", - отметил народный артист Азербайджана.

Прославленный исполнитель на таре подчеркнул, что за последние два десятилетия в Азербайджане были построены центры культуры и творческого развития, созданы новые музеи, библиотеки, галереи и т.д. Возведены памятники выдающимся личностям в сфере искусства, множество театров, концертных залов, музыкальных школ сданы в эксплуатацию после капитального ремонта и реконструкции.

"Культурная жизнь развивается не только в столице, но и в регионах страны. Посмотрите, сколько прекрасных учреждений функционирует на благо нашей культуры в регионах. Визитная карточка нашей древней и богатой культуры – мугам. И одной из жемчужин среди очагов культуры и искусства является Международный центр мугама в Баку, открытие которого состоялось в декабре 2008 года с участием Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой. Прекрасный комплекс еще раз свидетельствует о том, что азербайджанское государство с огромной любовью и заботой относится к мугаму. Международный центр мугама является одной из основных площадок для культурно-просветительской деятельности, проведения концертов, фестивалей, конкурсов, вечеров и лекций, посвящённых корифеям мугамного искусства. Наряду с этим, созданные в последние годы центры мугама в регионах также имеют исключительное значение с точки зрения сохранения и пропаганды нашего древнего искусства. Центры мугама в регионах внесли, вносят и будут вносить важный вклад в развитие мугама в нашей стране", - сказал он.

Говоря о развитии, процветании азербайджанской культуры за последние 20 лет, Рамиз Гулиев особо подчеркнул последние три года.

"Сегодня Президент Ильхам Алиев и азербайджанский народ пишут новую славную историю нашей страны. Под руководством Верховного главнокомандующего азербайджанская армия освободила исконные земли страны от почти 30-летней армянской оккупации. Это были радость, счастье, которые трудно описать словами. В то же время мы стали свидетелями ужасных разрушений, варварского отношения со стороны оккупантов к нашим историческим, культурным, духовным памятникам. Сегодня мы видим стремительное, масштабное восстановление Карабаха, в городах Шуша, Агдам, Физули и других создается современная инфраструктура. На освобождённые земли возвращается культура, в городе Шуша - колыбели национальной культуры, спустя много лет вновь стали проводиться фестиваль "Хары бюльбюль" и Дни поэзии Вагифа. В городе Шуша восстановлен Мавзолей Моллы Панаха Вагифа, на центральной площади установлены расстрелянные армянами в период оккупации бюсты наших гениальных личностей – Натаван, Узеира Гаджибейли, Бюльбюля, открыт после реставрации Дом-музей Бюльбюля и т.д. Город Шуша был объявлен культурной столицей тюркского мира 2023 года, культурной ​​столицей исламского мира на 2024 год", - подчеркнул народный артист.

Рамиз Гулиев отметил, что в стране наблюдается очень активная культурная жизнь. "Наше молодое поколение воспитывается в духе патриотизма, в духе безграничного уважения к истории, культуре, национальному достоянию. Созданные композиторами, литераторами, художниками, театральными деятелями и кинематографистами произведения ежегодно пополняют и обогащают сокровищницу нашего культурного достояния. Мероприятия в сфере культуры, издаваемые книги, просветительские проекты помогают больше узнать о национальной культуре и искусстве. Я горжусь и счастлив, что каждый день вижу успехи и достижения в сфере нашей культуры, вижу, как поддержка государства плодотворно отражается на творчестве наших деятелей искусства, как проводятся важные реформы", - добавил народный артист.

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