210-летие Тараса Шевченко в Украине – творческое наследие в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Украине широко отмечают "Год Тараса Шевченко", который провозглашен на государственном уровне в связи с 210-летием со дня рождения выдающегося украинского поэта, художника, мыслителя. Творческое наследие писателя также широко представлено в Азербайджане, сообщила Trend Life куратор украинско-азербайджанских проектов Марина Гончарук.

9 марта, в день рождения Шевченко, мероприятия состоялись не только в разных уголках Украины и других странах, но и на малой родине писателя - в селе Морынцы, селе Шевченкове, а также в центре территориальной громады, куда входят перечисленные села - в городе Звенигородка Черкасской области.

Народный депутат Украины, соучредитель Украинско-Тюркского Центра Сергей Нагорняк, председатель Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец, представители местных властей, деятели культуры, местные жители возложили цветы к памятнику Тарасу Шевченку в Морынцах, Шевченковом и Звенигородке. Народные коллективы исполняли украинские песни а также была открыта выставка факсимильных картин. Несмотря на сложные условия в Украине, люди ехали из разных уголков страны чтобы в этот день почтить память поэта, которого в народе именуют "Пророком", на его малой родине.

Здесь есть и уникальный Национальный заповедник "Батькивщина Тараса Шевченко" (Родина Тараса Шевченко). Сергей Нагорняк подарил в коллекцию изданий произведений Шевченко на разных языках мира и азербайджанский сборник, который вышел в Баку в 2022 году.

Творческое наследие Шевченко сыграло важную роль и в развитии украинско-азербайджанских отношений и культурной, народной дипломатии между двумя странами. В Баку есть памятник выдающемуся украинскому поэту, который был открыт главами государств Украины и Азербайджана в июне 2008 года, а также барельеф в Загатале, который открыт в июне 1979 года.

"Творчество Тараса Шевченко на высоком уровне представлено в Азербайджане. Как отмечал самый выдающийся азербайджанский переводчик и исследователь украинской литературы Аббас Абдулла, произведения Шевченко стали популярными в Азербайджане еще в начале ХХ века. Первый в Баку "Шевченковский вечер", как свидетельствовала газета "Каспий", был проведен в 1906 году, а затем вечера проводило основанное в Баку в 1907 году Украинское товарищество "Просвита" имени Тараса Шевченко. В 1934 году в Азербайджане был издан первый "Кобзарь", который перевели выдающиеся Микаил Мушфиг и Ахмед Джавад. Среди переводчиков произведений Шевченко также Самед Вургун, Расул Рза, Осман Сарывелли, Нигяр Рафибейли, Мирварид Дильбази и другие. Важную роль сыграл также профессор Александр Багрий, который в 1920-х годах читал лекции в Азербайджанском государственном университете и информация про творчество Шевченко не только преподавалась, но также под руководством Багрия было написано много дипломных работ студентами-азербайджанцами.

Я благодарен азербайджанскому народу за уважительное отношение к творческому наследию Шевченко. Планирую, чтобы в этом году мы смогли реализовать еще ряд проектов, направленных на популяризацию литературного наследия Тараса в Азербайджане", - отметил Сергей Нагорняк.

Тюркский мир нашел свое место и в творчестве выдающегося Тараса Шевченко. Несмотря на то что пребывание в тюркском мире было связано со ссылкой, Шевченко относился с интересом и уважением к казахскому народу.

В Звенигородке уже полтора месяца функционирует "Тарасова юрта" - это культурное пространство, аутентичная казахская юрта, в которой представлена информация про десять лет жизни Тараса Шевченко в ссылке в Казахстане. А это и литература, и выставка репродукции картин, которые были созданы Тарасом в казахских степях. Существует много изображений не только представителей казахского народа, но и самой казахской юрты. Вероятно, она была источником вдохновения для Шевченко.

"Тарасова юрта" - проект народного депутата Украины Сергея Нагорняка и казахской диаспоры в Украине. На мероприятии, прошедшем в "Тарасовой юрте", всех желающих угощали казахским пловом, баурсаками.

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