Отмечен юбилей главного архивариуса азербайджанского кино Айдына Кязымзаде (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Государственном фонде кино Азербайджана состоялся вечер, посвященный 85-летию заслуженного деятеля искусств, киноведа, лауреата национальных премий Айдына Кязымзаде, сообщает Trend Life.

На открытии была представлена фотовыставка, посвященная жизни и творчеству юбиляра, исследователя кино. Выступившие заместитель министра культуры Саадет Юсифова, директор Государственного фонда кино Азербайджана, заслуженный деятель искусств Джамиль Гулиев, первый секретарь Союза кинематографистов Азербайджана, народная артистка Шафига Мамедова, директор киностудии "Азербайджанфильм" имени Джаббарлы Джаббарлы Азер Гулиев, народный писатель Натиг Расулзаде, народные артисты Рафиг Азимов и Гамида Омарова, народный художник Ариф Гусейнов, профессор Аббасгулу Наджафзаде, заслуженные деятели искусств Аяз Салаев и Джахангир Зейналлы, заслуженный журналист Этибар Бабаев, доктор философии по филологии, доцент Фирудин Гурбансой рассказали о заслугах Айдына Кязымзаде, передали свои поздравления и пожелали успехов в дальнейшей деятельности.

В кругу кинематографистов его называют "главным архивариусом" азербайджанского кино. Отметим, что именно Айдын Кязымзаде в свое время уточнил дату рождения азербайджанского кино (2 августа 1898 года), и ее уже много лет отечественные кинематографисты отмечают как свой профессиональный праздник.

Айдын Кязымзаде родился 15 января 1940 года в Баку. Его назвали в честь героя знаменитой пьесы Джафара Джаббарлы "Айдын". Детство было очень тяжелым. Отец погиб в годы Второй мировой войны, и после окончания седьмого класса Айдын Кязымзаде был вынужден перейти в вечернюю школу, чтобы днем работать и как-то помогать матери и брату. Когда ему не было и 16 лет устроился рабочим в одну из мастерских по изготовлению театральных декораций Азербайджанского театрального общества (ныне Союз театральных деятелей Азербайджана). Через два года поступил на факультет журналистики Азербайджанского государственного университета, где начал активно сотрудничать с университетской газетой. По окончании вуза стал работать в газете "Кино" Управления кинофикации в должности фотографа. С 1963 года начался его профессиональный рост в журналистике; в разные годы работал корректором, затем литературным редактором, редактором кинопроката, а затем и главным редактором газеты "Кино" и журнала "Фильм", вышедшего уже в 1966 году по его инициативе в Баку. Так он навсегда связал свою судьбу с азербайджанским кинематографом".

С 1971 по 1991 годы Айдын Кязымзаде работал директором отдела рекламы и информации в Государственном комитете кинематографии, который позже был переименован в Азеркиновидео, одновременно был главным редактором газеты "Кино" и журнала "Фильм". Затем перешел работать на Азербайджанское телевидение, позже стал преподавать историю азербайджанского кино в Государственном университете культуры и искусства.

В настоящее время работает ведущим специалистом Музея кино при Государственном фонде кино Азербайджана.

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