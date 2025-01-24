"Потомки дракона" в Баку! В Университете "Хазар" состоялся праздник, посвященный китайскому Новому году (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Университете "Хазар" прошло праздничное мероприятие, посвященное китайскому Новому году, сообщает Trend Life. В мероприятии приняли участие представители общественных организаций и государственных структур, гости из Китая, а также китайские студенты и молодежь, работающая в нашей стране.

На открытии с участием студентов Университета "Хазар" и Института Конфуция Бакинского государственного университета был представлен танец дракона - китайский традиционный танец и представление. Как и танец льва, он довольно часто представляется на различных празднествах и фестивалях. Дракон традиционно символизирует в Китае силу и достоинство, сами китайцы иногда называют себя "потомками дракона". Считается, что дракон приносит людям удачу. Танец дракона — важный момент китайского Нового года, празднуемого китайской общиной по всему миру. Китайцы отмечают праздник Весны с большим энтузиазмом и красочными обычаями уже более 4000 лет.

В своем выступлении временный поверенный в делах посольства Китая в Азербайджане Динг Тао подчеркнул, что между праздником Весны в Китае и праздником Новруз в Азербайджане, включенными ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, есть сходство по культурному содержанию. Оба праздника выражают счастливые моменты, которые подчеркивают семейное единство, вступление в новый год и радостную встречу прихода весны. Также оба праздника отражают общие культурные ценности как китайского, так и азербайджанского народов, такие как забота о семье, трудолюбие, олицетворяя гармоничное сосуществование, взаимное развитие и обмен разных культур.

Как отметил дипломат, в последние годы под руководством Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и Президента Азербайджана Ильхама Алиева двусторонние отношения стран достигли самого высокого уровня в истории.

"Мы стремимся к углублению взаимовыгодного сотрудничества с Азербайджаном, усилению межкультурного обмена, пропаганде идей общей судьбы человечества и стратегического партнерства. 2025 год - Год змеи по китайскому лунному календарю. В культуре многих народов змея считается символом здоровья и мудрости, а потому изображается и на эмблеме Всемирной организации здравоохранения. Я верю, что Год змеи принесет нам больше возможностей и надежд. Пользуясь этой возможностью, желаю всем участникам крепкого здоровья, семейного счастья, успехов во всех начинаниях и успешного Года змеи!" - сказал он.

Заместитель председателя комитета Милли Меджлиса по культуре Гюнай Эфендиева подчеркнула развивающиеся дружеские отношения между Азербайджаном и Китаем во всех сферах жизнедеятельности, поздравила гостей с китайским Новым годом. Были отмечены плодотворная роль Фонда Гейдара Алиева в развитии международных связей с Китаем, реализации совместных проектов, и двусторонние связи Милли Меджлиса и Всекитайского собрания народных представителей.

Г.Эфендиева отметила, что отношения между Азербайджаном и Китаем уходят корнями в глубь веков. В частности, можно отметить в этом контексте Великий Шелковый путь. Кроме того, еще в 12 веке великий азербайджанский поэт Низами Гянджеви в своей поэме "Семь красавиц" воплотил образ китайской девушки, устами которой передавалось повествование о борьбе добра и зла.

Депутат выразила уверенность в дальнейшем развитии отношений между двумя странами.

Основатель, председатель Совета директоров и попечителей университета "Хазар" Гамлет Исаханлы рассказал о развитии отношений между двумя странами в образовательной и научной сферах, подготовке кадров.

В завершение гостям была представлена праздничная программа с участием азербайджанских и китайских студентов, разыграна лотерея с ценными призами.

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