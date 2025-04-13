Деятелям культуры Азербайджана вручены медали "В память 200-летия со дня рождения А.Н.Островского" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре состоялась церемония награждения юбилейными медалями "В память 200-летия со дня рождения А.Н.Островского", сообщает Trend Life.

Медали вручил Специальный представитель Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Награды удостоены главный режиссёр театра, народный артист Азербайджана Александр Шаровский, народная артистка Азербайджана Наталья Шаровская и заместитель директора театра, заслуженный работник культуры Азербайджана Ильхам Мамедов.

Медаль "В память 200-летия со дня рождения А.Н.Островского" вручается за большой вклад в укрепление и развитие культурных связей с Россией, плодотворную деятельность по поддержке российского театрального искусства, активную работу по популяризации российского театрального искусства за рубежом.

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