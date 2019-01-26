Грузинка вышла в полуфинал теннисного турнира в Австралии

26 января 2019 08:51 (UTC+04:00)

Грузинская теннисистка Екатерина Горгодзе (164 ракетка WTA) вышла в полуфинал турнира из серии ITF, проходящего в эти дни в австралийском Барни, передаёт Trend со ссылкой на Sputnik Грузия.

В четвертьфинале грузинка в напряженном трехсетовом матче обыграла Сильвию Солер-Эспинозу из Испании – 6:4, 5:7, 6:1. Матч продолжался почти два часа.

За выход в финал Горгодзе встретится с хозяйкой корт Белиндой Вулкок. По мнению специалистов, в предстоящем поединке грузинская теннисистка является ярко выраженной фавориткой, так как ее соперница занимает лишь 774 строчку в рейтинге WTA.

Матч между Горгодзе и Вулкок начнется в 4 утра 26 января по тбилисскому времени.

Призовой фонд турнира в Барни составляет 60 тысяч долларов США.

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