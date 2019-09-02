Футболист Ареоля перешел из ПСЖ в "Реал"

Французский голкипер Альфонс Ареоля на правах аренды перешел из французского ПСЖ в испанский "Реал". Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает "Газета.Ru".

Арендное соглашение с 26-летним голкипером рассчитано до 30 июня 2020 года.

Ареоля является воспитанником ПСЖ, ранее на правах аренды он выступал во французских клубах "Ланс" и "Бастия", а также за испанский "Вильярреал". В этом сезоне он провел в составе ПСЖ четыре матча во всех турнирах, в которых пропустил два гола, всего за ПСЖ на его счету 107 игр, 87 пропущенных мячей и 53 матча "на ноль". За национальную сборную Франции на его счету три матча.

Ареоля является трехкратным чемпионом Франции, также он по два раза побеждал в Кубке Франции и Кубке французской лиги, трижды - в Суперкубке. В составе сборной Франции среди игроков до 20 лет он стал чемпионом мира, также он в составе основной французской сборной стал победителем чемпионата мира 2018 года, который проходил в России.

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