Матч между «Манчестер Сити» и «Реалом» состоится, несмотря на ситуацию с COVID-19

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между английским «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом» состоится, несмотря на ситуацию с COVID-19. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает The Guardian.

Напомним, граждане Испании, которые въезжают в Великобританию, должны пройти двухнедельный карантин.

Министр культуры Великобритании Оливер Доуден постановил, что для спортсменов и съемочных групп будет сделано исключение.