Матч между «Манчестер Сити» и «Реалом» состоится, несмотря на ситуацию с COVID-19
Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между английским «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом» состоится, несмотря на ситуацию с COVID-19. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает The Guardian.
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