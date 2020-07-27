Педро объявил об уходе из «Челси»
Футболист лондонского «Челси» Педро объявил об уходе из команды, передает Trend со ссылкой на Газета.ru.
«Моя последняя игра на «Стэмфорд Бридж». Спасибо всем болельщикам за поддержку в течение этих лет, клубу — за предоставленную мне возможность играть в синей форме. Благодарю своих партнеров по команде. Теперь нужно побороться за Кубок Англии!» — написал Педро в Twitter.
1 августа «синие» сыграют в финале Кубка Англии против «Арсенала».
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