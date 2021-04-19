Исполком УЕФА в понедельник должен утвердить города, которые примут матчи Евро

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) должен в понедельник окончательно утвердить города, в которых пройдут матчи предстоящего чемпионата Европы. Под сомнением находится проведение игр в Дублине и Мюнхене, власти которых не могут гарантировать допуск зрителей на стадионы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Матчи чемпионата Европы должны пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Амстердаме, Баку, Бильбао, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Дублине, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене и Риме.

В повестке заседания исполкома также обсуждение формата клубных турниров УЕФА после 2024 года, новый регламент и схема распределения финансов в женской Лиге чемпионов на период с 2021 по 2025 год. Будут назначены страны, которые примут юношеские чемпионаты Европы 2023, 2024 и 2025 годов, чемпионат Европы 2022 года по мини-футболу среди игроков до 19 лет.