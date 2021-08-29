На Паралимпиаде выступил осужденный на 84 года террорист

Испанский пловец Себастьян Родригес Велозо выступил на Паралимпийских играх 2020 года в Токио, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Велозо получил срок в 84 года за убийство и организацию серии взрывов в 1985 году. В результате длившейся 432 дня голодовки, которую террорист устроил с сокамерниками в тюрьме, он получил паралич нижних конечностей и повреждение внутренних органов.

В 1994 году Велозо был досрочно освобожден как безнадежно больной, а в 1996 году занялся плаванием. В 2007 году испанское правительство помиловало Велозо.

64-летний Велозо — многократный чемпион и призер Паралимпиады. Он выступает на Играх с 2000 года. В Токио испанец не смог завоевать медалей.