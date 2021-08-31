Азербайджанский спортсмен Раман Салех завоевал еще одну золотую медаль в Токио (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский спортсмен Раман Салех завоевал еще одну золотую медаль XVI летних Паралимпийских игр-2020 в Токио, сообщает Trend Life. Паралимпиец стал победителем в соревновании по плаванию на дистанции 100 м вольным стилем (время 52,69 сек).

Напомним, что ранее Раман Салех завоевал золотую медаль в соревновании по плаванию - 100 метров на спине.

Игры в Токио стали для паралимпийского движения Азербайджана седьмыми по счету. На предыдущих Паралимпийских играх наши спортсмены завоевали 38 медалей – 9 золотых, 18 серебряных и 11 бронзовых. В этом году нашу страну на Паралимпийских играх представляют 35 спортсменов (23 мужчин и 12 женщин), которые выступают в шести спортивных видах.

(Автор: Джани Бабаева)