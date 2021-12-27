Манчини признан лучшим тренером года по версии Globe Soccer

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини признан лучшим тренером 2021 года по версии Globe Soccer, передает Trend со ссылкой на Матч.

Церемония вручения премий проходит в эти минуты в ОАЭ.

Под руководством Манчини в 2021 году сборная Италии стала победителем чемпионата Европы и дошла до финала Лиги наций.

Призом за лучшую игру на позиции вратаря был отмечен Джанлуиджи Доннарумма, защищающий цвета «ПСЖ» и сборной Италии.