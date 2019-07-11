Волшебное дефиле в Баку, или Когда любовь не знает границ (ФОТО)

11 июля 2019 13:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Ичери Шехер во дворе Дворца Ширваншахов прошла социальная акция под названием "Любовь не знает границ", организованная Центром современной психологии, Voice Agency и Məxməri Milli Geyim Evi, сообщает Trend Life. Мероприятие прошло под девизом "В будущее – вместе!".

Выступившие представители центра Аида Набиева, Наргиз Сулейманлы и Захра Искендерли отметили, что акция направлена на интеграцию в общество детей с ограниченными физическими возможностями, их адаптацию и стимулирование. Депутат Милли Меджлиса Физиль Мустафа и руководитель комиссии по социальной работе AQSİA (Ассоциация по развитию женского предпринимательства), модельер-дизайнер Гюльнара Халилова подчеркнули важность проведения таких мероприятий.

Проблема ребенка, имеющего ограниченные возможности, состоит не в том, что он не может ходить, видеть, слышать или говорить, а в том, что он лишается детства, лишается общения со сверстниками и другими здоровыми детьми, отделяется от обычных детских дел, игр, забот и интересов. Таким детям необходима помощь и понимание не только родителей, но и общества в целом. Ведь каждому человеку, даже взрослому, необходимо знать, что его любят и понимают, заботятся и помогают.

В рамках акции было представлено театрализованное представление и "Волшебное дефиле" воспитанников центра, детей с синдромом Дауна, аутизма и ДЦП.

Детей на подиум вывели руководитель Центра азербайджанской национальной одежды и Дома моды, доктор философии по искусствоведению Гюльнара Халилова, заслуженная актриса, певица и композитор Тунзаля Агаева, заслуженная актриса Ульвия Алиева, телеведущий Салех Багиров, певец Эльнур Мамедов, актер Талех Юзбеков, мотиватор Имран Лалаев, пиар-менеджер Гюнай Маликгызы, блогер Вяфа Али и другие. Ведущими мероприятия были Турал Озан и Пярвин Аскерли.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Фярман Исмайлов, Нариман Исмайлов)

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