В России с большим успехом представлены коллекции Гюльнары Халиловой "Карабах" и "Харыбюльбюль" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Музее-заповеднике "Казанский Кремль" с большим успехом прошел показ коллекций известного модельера - дизайнера, руководителя Центра национальной одежды Азербайджана, доктора философии по искусствоведению Гюльнары Халиловой под названиями "Карабах" и "Харыбюльбюль", сообщает Trend Life.

Дефиле состоялось в рамках второго Этно-fashion-фестиваля народного творчества и декоративно-прикладного искусства "Стиль жизни - Культурный код" в Казани (Татарстан, РФ). Коллекции были представлены в исторических зданиях XVII-XIX веков - Присутственные места (Губернская канцелярия) и Пушечный (Артиллерийский, Арсенальный) двор.

"Для меня большая честь представлять Азербайджан на мировых подиумах, тем более сейчас, с такими коллекциями, олицетворяющими наш прекрасный Карабах, и в "Год города Шуша". Как известно, цветок харыбюльбюль неразрывно связан с Шушой и Карабахом, является символом любви и мира, настоящим талисманом Азербайджана, национальным символом Победы в 44-дневной Отечественной войне. Отрадно отметить, что показ коллекций вызвал большой интерес гостей и прошел с большим успехом. В рамках визита также прошел ряд деловых встреч, направленных на дальнейшее сотрудничество и реализацию совместных проектов", - сказала Trend Life Гюльнара Халилова.

Фестиваль был организован при поддержке министерства промышленности и торговли России, правительства Республики Татарстан (РФ), министерства культуры Республики Татарстан (РФ) и Евразийской ассоциации этнодизайнеров. В этом году фестиваль собрал около 50 известных дизайнеров из России, Кыргызстана, Туркменистана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и других стран, были проведены творческие встречи и мастер-классы.

Отметим, что ранее коллекции Гюльнары Халиловой с успехом демонстрировались на Неделях моды и международных мероприятиях в США, Великобритании, Швеции, Австрии, Румынии, Турции, России, Китае, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Болгарии, Норвегии и других странах.

Фото – Дмитрий Бабушкин