Пан или пропал: сможет ли Ереван вырваться из-под влияния Москвы?

События в Армении идут вразрез с заявлениями нового руководства страны об отказе от преследования политических предшественников.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя дело о разгоне акций протеста в Ереване 1 марта 2008 года.

Напомним, что в минувший четверг в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года Специальная следственная служба Армении предъявила обвинение экс-президенту Роберту Кочаряну в свержении конституционного строя. В пятницу суд в Ереване арестовал Кочаряна на двухмесячный срок.

Сам экс-президент, как это водится, считает обвинения сфабрикованными и политически мотивированными. По словам Кочаряна, арест вызван желанием нейтрализовать его участие в политических процессах в преддверии внеочередных парламентских выборов.

Самое интересное, что в рамках того же уголовного дела обвинение по аналогичной статье («Свержение конституционного строя») было предъявлено и генеральному секретарю ОДКБ Юрию Хачатурову. Хачатуров, как и Кочарян, заявил, что не признаёт свою вину.

Напомним, что в начале июля следственный комитет Армении возобновил расследование уголовного дела о покушении на убийство, подозреваемым по которому проходил Айк Саргсян – племянник экс-президента Армении Сержа Саргсяна, свергнутого Николом Пашиняном – нынешним премьером.

В тот же день брат Сержа Саргсяна – Александр Саргсян был задержан вместе с семьей в аэропорту Звартноц при попытке покинуть страну. Дело в том, что в результате обыска в квартире брата экс-президента следователи нашли оружие, деньги и дорогостоящее полотно известного художника.

А уже несколько дней спустя другой брат Саргсяна – Левон Саргсян и его дочь Ани были обвинены в незаконном обогащении и уклонении от декларации имущества и объявлены в розыск.



И хотя изначально новые власти страны заявляли о том, что никакого преследования предыдущего руководства страны не будет, Пашинян в итоге заявил, что задержания проводятся по объективным причинам и не являются политически мотивированными и что «любое расследование, в случае необходимости, дойдет и до Сержа Саргсяна, и до его дома». Это заявление можно рассматривать как отказ свергнутым властям страны в неприкосновенности.

Как видно, открытие уголовного дела против Кочаряна и Хачатурова стало последней каплей, переполнившей чашу терпения Кремля. Новое руководство Армении, с самого начала вызывавшее определённый скепсис в Москве и уже заранее объявленное антироссийским, постаралось как минимум не испортить отношения с Россией: Пашинян пообещал, что Ереван верен прежнему внешнеполитическому курсу и продолжит выполнять обязательства в рамках ОДКБ, ЕАЭС и прочих договоров и соглашений.

Однако устных заверений оказалось недостаточно, и недовольство Москвы всё большим расхождением между словами и делами в Ереване выразил уже лично Лавров, который всегда отличался особым отношением к Армении и ко всему, что с ней связано.

Лавров напомнил, что, когда был политический кризис в Армении в мае, в Москве «с большим удовлетворением отмечали», что он был решен путем компромисса и при участии всех ведущих партий этой страны. В России надеялись, что с опорой на такой подход «все политические силы» и, главное, новое армянское руководство будут и дальше «продвигать объединительные подходы, укреплять национальное согласие», заметил глава российского внешнеполитического ведомства.

На языке простых смертных это означает, что Россия была готова закрывать глаза на происходящее в Армении ровно до тех пор, пока не происходило каких-либо изменений в политике страны. И речь не только о внешней политике.

«Заявление Сергея Лаврова довольно жесткое. Заметьте, это говорит не Захарова, не Тарасов и тем более не Леонтьев. Это Сергей Лавров – дипломат достаточно опытный и серьезный. И если обычно дипломатические заявления замаскированы, то это заявление уникальное по своей прямолинейности», – заявил «Sputnik Армения» политтехнолог Карен Кочарян.

По его словам, демонстрируемое ранее нежелание российской стороны вмешиваться во внутриармянские дела, видимо, было обусловлено именно наличием договоренности не трогать предшественников.

Как пишет армянское издание, когда эта договоренность, по мнению Москвы, нарушена, в игру вступает лично Лавров.

Так, министр иностранных дел России подчеркнул, что Москва, как союзник Еревана, всегда была заинтересована в стабильности Армении.

«Поэтому происходящее там не может нас не беспокоить, в том числе и с точки зрения задач нормальной работы тех организаций на пространстве СНГ, в которых участвует Армения», – сказал он.

Опять-таки, в переводе с официоза на русский язык данное высказывание российского министра означает, что внутренние дела Армении являются не такими уж и внутренними и у Москвы есть свой взгляд на то, что и как должно происходить в Ереване.

Кремль, таким образом, посылает Армении чёткие сигналы о том, что игра в «равное партнёрство», которую затеяли новые власти страны, России не по нраву, и заигрываться Еревану не стоит.

Впрочем, пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян уже успел «отмазаться» дежурной фразой о том, что внешнеполитические приоритеты Армении, видите ли, нацелены на дальнейшее укрепление и углубление армяно-российских союзнических отношений.

Неизобретательность официального Еревана в вопросах «успокаивания» Москвы поражает воображение: кому-то в Армении и вправду верится, что можно выступать с красивыми заявлениями о партнёрстве со страной, которая Армению как партнёра не рассматривала и не рассматривает, а потом устанавливать собственные порядки, пусть даже и внутренние. И что всё будет хорошо, даже если эти порядки идут вразрез с интересами «партнёра», и можно будет и дальше сидеть и на двух, и даже на трёх стульях.

Правда же в том, что Еревану и Пашиняну лично придётся вскоре выбирать: или Армения продолжит старый курс как во внутренней, так и во внешней политике, а Пашинян фактически превратится в клона Кочаряна-Саргсяна, или же ему придётся отойти от власти. Путь, при котором Армения будет свободно проводить угодную ей политику, а тем более преследовать людей, которые у Москвы на особом счету, приведёт к серьёзному конфликту с Кремлём, из которого новые власти страны победителями выйти не смогут при любом раскладе.

Так называемый новый «демократический путь», которым Армения хвастается на Западе, скоро будет подвергнут первой серьёзной проверке. Тогда и будет понятно, насколько серьёзна эта пиар-кампания новых властей страны и насколько искренни они в своём желании осуществить качественные изменения, ибо до сих пор они запомнились только лишь красивыми заявлениями, при том что в направлении устранения основной причины всех бед Армении – нагорно-карабахского конфликта – не было сделано ничего.

Более того, проверку на прочность предстоит пройти отношениям Еревана с Москвой.

Пройдут ли? Покажет время.

Фикрет Долуханов, обозреватель Trend

Твиттер: @FDolukhanov

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