Азербайджано-ватиканское сотрудничество имеет историческое значение для всего мира - эксперт

БАКУ /Trend/ - Развитие азербайджано-ватиканских связей - не имеющий аналогов геополитический феномен для начала XXI века и является не только примером исключительной значимости для всего мира, но и привлекает внимание по ряду аспектов.

Об этом в пятницу сказал Trend главный редактор газеты Bakı Xəbər, политический эксперт Айдын Гулиев.

По его словам, XXI век начался с межрелигиозных, межнациональных и межкультурных конфликтов во всем мире.

«Именно в этот период Азербайджан начал более последовательно осуществлять концептуальную общечеловеческую политику, ставшую примером для всего мира. Были созданы и осуществлены основы государственной политики, способствующей полному проявлению всей творческой силы межнациональной и межрелигиозной солидарности внутри страны», - отметил Гулиев.

По его словам, сегодня Азербайджан стал для всего мира одним из редких экспортеров толерантности и мультикультуральных ценностей.

«Этот фактор ценен настолько, насколько ценен экспорт Азербайджаном нефти и газа», - сказал главный редактор газеты.

Эксперт сказал, что визиты Папы Римского в Баку, вклад Фонда Гейдара Алиева в работы по благоустройству в Ватикане, а также то, что Ватикан придает особое значение политико-дипломатическим связям с Азербайджаном, являются доказательством сказанного. В мире нет второй другой мусульманской страны, которая внесла такой вклада в мусульманско-христианское взаимопонимание, сколько сделал Азербайджан. Для окутанного конфликтами мира более глубокое сотрудничество Азербайджана с Ватиканом имеет историческое и общечеловеческое значение. Такая политика Азербайджана сыграла решающую роль в том, чтобы разнести в пух и прах стратегию Армении по представлению нагорно-карабахского конфликта как христианско-мусульманского противостояния», - добавил Гулиев.

Гулиев также сказал, что азербайджано-ватиканские отношения имеют стратегическое значение не только с точки зрения интересов двух государств, но и для всего мира.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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