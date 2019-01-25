Радикальное крыло азербайджанской оппозиции хочет дать Пашиняну передышку - Юнус Огуз

25 января 2019 19:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Радикальное крыло азербайджанской оппозиции хочет дать Пашиняну передышку.

Об этом сказал писатель-публицист Юнус Огуз, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, неслучайно, что в последнее время активизировалось радикальное крыло азербайджанской оппозиции.

«Возникает вопрос: почему лагерь радикальной оппозиции именно сейчас активизировался? Дело в том, что в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта уже наблюдается определенный прогресс. На данном этапе премьер-министр Армении как с политической, так и военной, и экономической, и социальной точек зрения прижат к стенке. Это происходит на фоне процессов, протекающих как на международной арене, так и внутри страны. Пашиняна заставляют, чтобы он предпринял шаги по урегулированию нагорно-карабахской проблемы», - сказал Огуз.

По его словам, есть определенные зарубежные силы, которые стремятся создать в Азербайджане беспорядок, нарушить общественно-политическую стабильность в стране.

«Беспорядок в Азербайджане, несомненно, пытаются создать посредством радикальной оппозиции. Тем самым хотят добиться, чтобы Азербайджан сосредоточился на внутренних процессах, а карабахская проблема, если так можно сказать, была забыта. Это даст возможность Пашиняну получить передышку», - добавил писатель-публицист.

Огуз отметил, что здесь большую роль играют некоторые международные транснациональные корпорации, и для этого некоторым оппозиционным партиям отправляется достаточное количество денежных средств.

«Некоторые оппозиционные силы внутри страны прилагают усилия для того, чтобы Азербайджан сосредоточился на внутренних процессах. Если бы они были нормальной оппозицией, то не предпринимали бы таких шагов», - отметил писатель-публицист.

Огуз также сказал, что митинг 19 января некоторых радикальных оппозиционных партий и объединений, входящих в так называемый «Национальный совет демократических сил», а также попытка создать беспорядок 20 января в Аллее шехидов являются частью этого сценария.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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