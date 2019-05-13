Мудрый азербайджанский народ не дает шансов злопыхателям, пытающимся очернить страну - депутат

БАКУ /Trend/ - Сегодня Азербайджан известен в мире, как лидер на Южном Кавказе, островок стабильности, страна экономического развития и место обсуждения новых социально-экономических вызовов.

Как сообщает в понедельник Trend, это сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) от правящей партии "Ени Азербайджан" Нагиф Хамзаев.

По словам депутата, Азербайджан вносит немалый вклад в дело укрепления мира и безопасности: "Независимый Азербайджан инициирует энергетические проекты, эффективные предложения, предлагает формы сотрудничества, служащие делу региональной интеграции. Неоспоримая реальность заключается в том, что фундаментом растущего в мире авторитета нашей страны является рассчитанная на блестящее будущее политика Президента Ильхама Алиева - достойного продолжателя славных дел основоположника независимого Азербайджана великого лидера Гейдара Алиева".

По словам Хамзаева, к сожалению, существуют силы, которым достижения Азербайджана не дают покоя:

"Все еще существуют силы, которым не дает покоя растущий изо дня в день авторитет Азербайджана на международной арене, превращение нашего молодого независимого государства в регионального лидера. Они постоянно ждут удобного случая. Пытаются очернить нашу страну в различных СМИ, не гнушаются ложью и клеветой, чтобы оправдать свои неприглядные дела, свое предательство. Однако наш мудрый народ и сегодня, как всегда, не дает такого шанса тем, кто старается очернить нашу независимость, развитие и стабильность, наоборот, отвечает на такие попытки решительно и резко, выказывая поддержку Президенту Ильхаму Алиеву".

Депутат добавил, что народу Азербайджана прекрасно известно, что в основе стратегии главы государства стоит идея улучшения благосостояния населения, и другой позиции быть не может.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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