Фарид Шафиев: Принятая Конгрессом США резолюция по событиям 1915 г. в Османской империи явно политизирована

30 октября 2019 14:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Принятая Палатой представителей Конгресса США резолюция от 29 октября 2019 года по событиям 1915 года в Османской империи носит явно политизированный характер, поэтому никоим образом не будет способствовать историческим исследованиям, в частности, исследованиям в современной Турции по переселению армян во время Первой мировой войны, и тем более не внесет какую-либо лепту в диалог между Арменией и Турцией.

Об этом председатель Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев сказал, комментируя принятую Палатой представителей Конгресса США резолюцию о признании т.н. "геноцида армян", сообщает в среду Trend.

По его словам, принятие такого решения в то время, как Турция проводит военные операции в Сирии на фоне санкций в отношении Анкары, введенных США, еще больше подчеркивает геополитическ характер резолюции и нарушает исторический контекст событий.

По его словам, в целом это показывает, что внешняя политика США, с одной стороны, все больше становится зависимой от этно-националистического лобби в Вашингтоне, а с другой – неустойчивой и мимолетной: «Это, отчасти, результат того, что за последние 30 лет основные игроки во внутренней политике США – Республиканская и Демократическая партии все больше подпадают под влияние религиозного и этно-националистического фактора, что, по моему мнению, противоречит долгосрочным национальным интересам США, да и в целом, принципам демократии. Если рассматривать внешнеполитический характер резолюции, то, скорее всего, он нанесет ущерб ухудшающимся союзническим отношениям США с Турцией, но что еще важнее, будет примером неустойчивой сиюминутной политики Вашингтона в регионе. Что касается исторического контекста, то в целом, абсурдным является тот факт, что политики, не имеющие никакого профессионального исторического образования, принимают решение по проблеме, требующей чисто научного подхода».

Председатель Центра добавил, что Армения и армянское лобби преподносят принятие резолюции как историческую победу. На деле, принятие документа сейчас в контексте происходящего в регионе выявляет тот факт, что, как и в 1915 году, армянский вопрос используется мировыми державами в качестве инструмента внешней политики: «На этом фоне Азербайджану имеет смысл принципиальнее требовать от западных партнеров, в дело безопасности которых Азербайджан продолжает вносить определенный вклад, называть вещи своими именами — признать оккупацию азербайджанских территорий агрессией со стороны Армении, а трагические события 25 февраля 1992 года в Ходжалы — геноцидом", отметил Шафиев.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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