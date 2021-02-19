Южный Кавказ: время ломать старые стереотипы

Регион Южного Кавказа и геополитические ориентиры стран, граничащих с ним, претерпевают трансформации, которые трудно было представить себе еще лет десять назад.

Традиционные формы взаимоотношений между странами региона одна за другой видоизменяются на наших глазах. Назовем эти процессы ломкой геополитических стереотипов.

Стереотип #1 Россия и Турция – исторические недруги и соперники

Страшилки некоторых российских политологов и журналистов, обслуживавших армянские интересы во время 44-х дневной войны, о том, что Турция никогда не будет другом для России, что она уже пришла на Южный Кавказ вопреки геополитическим интересам Москвы, что «Великий Туран» вот-вот поглотит Россию – это лишь красноречивый набор слов.

Конкретные дела говорят о другом: именно России Турция доверила строительство объекта, имеющего стратегическое значение для развития атомной энергетики страны – атомной станции «Аккую».

Это означает десятилетия совместного сотрудничества, а также то, что в дальнейшем атомная энергетика в Турции будет так или иначе связана с российскими ядерными технологиями.

Список конкретных дел можно продолжить: это и газопровод «Турецкий поток», и покупка Турцией российских ракетных систем С-400, несмотря на беспрецедентное давление со стороны Запада. Россия и Турция смогли найти общий язык в сложнейшем вопросе по ситуации в Сирии, а сейчас ведут совместную миротворческую и мониторинговую деятельность в Карабахе.

Турция является одним из основных внешнеторговых партнеров России. Пик товарооборота между двумя странами пришелся на 2019 год, составив 26 миллиардов долларов. В начале февраля этого года из Турции в Россию прибыл первый экспортный контейнерный поезд, ознаменовав тем самым открытие железнодорожного сообщения между странами.

Наконец, чисто гуманитарный аспект: турпоток из России в Турцию с каждым годом растет. Миллионы российских туристов, ежегодно отдыхающих на курортах Турции, почувствовали бы недоброжелательное отношение турок, если бы таковое имело место.

Таким образом, Россия и Турция демонстрируют, что смогли поломать стереотип вечных недругов, и продолжают это делать.

Стереотип #2 Армения – единственный союзник России на Кавказе

Во время 2-ой Карабахской войны Россия заняла нейтральную позицию, полностью отвечающую международному праву и всем международным законам.

Ставка на «армянский фактор» как геополитическую опору, бывший для России актуальным в 19-20 веках, более не приносит пользы, а наоборот, стала препятствием для дальнейшего налаживания дружеских отношений с другими странами региона.

Россия сломала стереотип о статусе Армении как «главного и единственного союзника» на Южном Кавказе, и ввела коррективы, отвечающие требованиям сегодняшнего дня, для сохранения своего влияния в регионе.

Стереотип #3 Иран для России – «и не друг, и не враг, а так…»

Нельзя назвать современные российско-иранские отношения близкими и образцовыми, или наоборот, неприязненными и натянутыми. Скорее их можно охарактеризовать как нейтрально-добрососедские, но с оттенком настороженности (в основном, со стороны Ирана). Тому есть множество причин, в том числе, и историческая память.

В экономических взаимоотношениях двух стран также никогда не наблюдалось расцвета, вернее, его никто никогда особо и не добивался: Иран всегда тяготел к торговле с Западом. В 2019-2020 годах, к примеру, товарооборот между двумя странами составил мизерные 1,6 миллиарда долларов – это примерно 60-е место среди торговых партнеров России.

И вдруг, как гром среди ясного неба, новость о том, что Иран начинает подготовку к вступлению в ЕАЭС (Евразийский экономический союз) в статусе постоянного члена.

Не отвлекаясь на разбор причин такого решения иранского руководства, просто скажем, что если восьмидесятимиллионная страна и одновременно одна из мощнейших по своему потенциалу экономик Ближнего Востока вступит в ЕАЭС, это будет означать серьезный сдвиг в геополитическом раскладе сил не только в регионе Южного Кавказа, но и далеко за его пределами.

Для российско-иранских же отношений в частности, это будет означать переход от подчеркнутой, но холодной вежливости без особых обязательств к тесной экономической интеграции и, в той или иной степени, к политическому сближению.

Стереотип #4 …

Однако в этом списке региональных геополитических трансформаций все еще не хватает нескольких элементов, одним из которых является налаживание отношений между Арменией и Турцией, в основе которого лежит вопрос «геноцида».

Возможно, «армянский геноцид» – это самый укоренившийся стереотип из всех остальных, поскольку культивировался в армянском обществе практически ежедневно на протяжении ста последних лет, и сломать его кажется невозможным.

Но даже в этом, вроде бы, безнадежном случае, существует дверь, которая не заперта. Турция неоднократно предлагала Армении создать международную научную комиссию из авторитетных ученых-историков, и открыть для них все архивы, включая архивы третьих стран, чтобы по результатам исследования поставить точку в этом болезненном для обоих народов вопросе.

Но, самое главное: президент Эрдоган сказал, что Турция готова будет принять любой вердикт этой международной комиссии и ждет того же от Армении.

Это тот самый оптимальный вариант, при котором армянский народ сможет узнать реальную историю о своем прошлом, не потеряв при этом лицо.

В регионе грядут перемены. Нагорно-Карабахский конфликт остался в прошлом, начинается разблокирование имеющихся и строительство новых транспортных коммуникаций, возникают новые формы сотрудничества между соседними странами.

У Армении есть возможность стать полноценным участником процесса нового регионального обустройства, если она считает Южный Кавказ (а не Европу) своим домом.

Азер Ахмедбейли