Армения не имеет средств для восстановления доли золота в международных резервах - экс-мэр Еревана

18 января 2018 11:53 (UTC+04:00)

Правительство Армении не дало исчерпывающего объяснения своему решению о продаже драгоценных изделий резервного фонда, заявил армянским СМИ член партии «Армянский национальный конгресс», экс-мэр Еревана, экономист Ваагн Хачатрян.

По его словам, обоснование, что драгоценные изделия со временем теряют свою ценность и актуальность, неприемлемо, поскольку они с течением времени в большей степени становятся только дороже. «Такое решение требует более детального экспертного обоснования, причем по поименному списку. При этом правительство Армении должно подробно представить, какие именно изделия будут выставлены на аукцион», - отметил Ваагн Хачатрян.

Он отметил, что Армения не имеет достаточных бюджетных средств и других источников финансирования для восстановления доли золота в международных резервах.

Руководитель аналитического центра «Альтернатива», доктор экономических наук, профессор Татул Манасерян со своей стороны отметил, что последствия продажи драгоценных изделий будут негативными.

«Важно, чтобы министерство финансов Армении учло реальную стоимость этих изделий. Поэтому при проведении повторных аукционов, а также в целях исключения коррупционных рисков, стоимость изделий не может упасть ниже уровня международных цен», - подчеркнул он.

По словам Татула Манасеряна, он был единственным на политическом поле, кто резко раскритиковал решение правительства по продаже доли банковского золота в международных валовых резервах. Армения является единственной страной, обнулившей свои золотые резервы.

Напомним, что правительство Армении на заседании 11 января одобрило программу мероприятий по отчуждению драгоценных изделий резервного фонда на 2018 – 2021 годы. Взамен Госказначейство приобретет высоколиквидные слитки в соответствии с госстандартами.

Центробанк Армении принял в конце 2003 года стратегическое решение отказаться от золотого запаса в своих внешних валовых активах (ВВА). Данный шаг регулятор объяснил «высокой ликвидностью на рынке золота в те годы». От продажи 1,4 тонны золотого запаса ЦБ было получено порядка $17 млн.

По данным ЦБ Армении, международные валовые резервы страны в ноябре 2017 года составили $2 174,4 млн., увеличившись за месяц на 2,6%. Внешние активы в свободно конвертируемой валюте в ноябре 2017 года составили $2162,5 млн, специальные права заимствования (SDR) в МВФ - $10,9 млн.

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