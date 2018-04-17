Серж Саргсян избран премьер-министром Армении (Версия 2)

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Экс-президент Армении Серж Саргсян избран премьер-министром страны, сообщают во вторник армянские СМИ.

Отметим, что в голосовании принимали участия 91 депутата. Из них 77 проголосовали за кандидатуру Сержа Саргсяна, против высказались 17 депутатов.

Отметим, что параллельно в центре Еревана проходит многолюдная акция протеста против премьерства Саргсяна.

По данным полиции, с начала акций протеста задержаны примерно 80 человек.

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