Оппозиция потребовала "безоговорочной капитуляции" правящей партии Армении

25 апреля 2018 18:01 (UTC+04:00)

Главным требованием оппозиции остается "безоговорочная капитуляция" правящей Республиканской партии Армении, заявил в среду лидер акции протеста в Ереване Никол Пашинян, передает РИА Новости.

"У нас только одно условие — безоговорочная капитуляция Республиканской партии без предварительных условий", — заявил Пашинян на митинге на площади Республики.

По его словам, митинги продолжатся в среду.

Ранее Пашинян заявил, что после отставки премьера Сержа Саргсяна 23 апреля необходимо избрать главой правительства "кандидата от народа", причем не из числа членов правящей Республиканской партии, сформировать временное правительство, а затем провести внеочередные выборы. Также он заявил, что оппозиция будет бойкотировать парламентские выборы, если они пройдут при премьер-министре, представляющем Республиканскую партию Армении.

Акции против избрания экс-президента Армении Саргсяна премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции".

Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста.

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