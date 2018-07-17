Племянник Сержа Саргсяна подозревается в похищении человека

17 июля 2018 17:39 (UTC+04:00)

Новое уголовное дело по статье "похищение человека" заведено в Армении в связи с инцидентом, к которому причастен племянник бывшего президента страны Сержа Саргсяна Нарек Саргсян, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Накануне в полиции заявили, что в августе 2017 года в подвал дома Нарека Саргсяна насильно доставили предпринимателя, желавшего открыть в Ереване ночной клуб, где его избили, требуя отказаться от этой идеи. В ведомстве утверждали, что сам Саргсян пытал мужчину и угрожал ему пистолетом. Затем, по данным полиции, бизнесмена доставили в принадлежащий племяннику экс-президента салон по обслуживанию грузовиков, где вновь избили и отпустили лишь тогда, когда тот пообещал не заниматься клубным бизнесом.

"Учитывая, что приведенные фактические данные содержат признаки преступления…, возбуждено уголовное дело по статье "похищение человека, совершенное из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору", — говорится в сообщении, размещенном на сайте Генпрокуратуры. Максимальная санкция по указанной статье — восемь лет лишения свободы.

Ранее Нарек Саргсян в рамках другого уголовного дела был объявлен в розыск за хранение оружия, наркотиков и мошенничество. В розыск объявлены также брат экс-президента — Левон Саргсян и его племянница в рамках уголовного дела по статьям "незаконное обогащение" и "представление ложных сведений в декларациях или сокрытие подлежащих декларированию данных".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Армении обрушилось здание центра экспертиз Минюста
Армения 16 июля 19:53
Пашиняну не хватило карманов коррупционеров: Армения клянчит деньги у ЕС
Армения 13 июля 23:20
Азербайджан и Армения обсудили очередные шаги для продвижения переговорного процесса по Карабаху (ФОТО)
Политика 11 июля 22:02
Брата экс-президента Армении Сержа Саргсяна объявили в розыск
Армения 7 июля 17:50
TRT World посвятил передачу освобождённому от армянской оккупации азербайджанскому селу Гюннут (ФОТО/ВИДЕО)
Нагорно-карабахский конфликт 7 июля 13:38
Секретарь СБ России подтвердил позицию Москвы по мирному урегулированию карабахского конфликта
Нагорно-карабахский конфликт 6 июля 18:22
Лента новостей
CNPC ищет в Туркменистане транспортный сервис
Тендеры 18:32
Казахстанская компания приостановит поставки продукции из Ирана
Казахстан 18:26
Гянджинские события не связаны с исламом - шейхульислам
Политика 18:15
На автотрассе Баку-Огуз попал в аварию автобус с пакистанскими туристами
Происшествия 18:12
Таджикистан резко увеличил потребление узбекского газа
Таджикистан 18:07
Российский автопроизводитель намерен увеличить продажи в Узбекистане в 2,5 раза
Бизнес 18:03
Микробизнес в Азербайджане получит новые возможности для развития
Бизнес 17:58
Etisalat выбрала решение азербайджанской компании для развертывания туристического Wi-Fi в Дубае
ИКТ 17:57
«Vodafone Украина» внедрит решение IT-компании Азербайджана
ИКТ 17:53