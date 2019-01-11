В Армении женщина умерла от свиного гриппа

11 января 2019 19:16 (UTC+04:00)

Женщина скончалась в Армении от свиного гриппа (H1N1 - подтип вируса гриппа А), несколько человек с тем же диагнозом находятся в реанимации, заявил в пятницу журналистам директор Национального центра контроля и профилактики заболеваний Артавазд Ванян, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В этом году в Армении зафиксирован смертельный случай от гриппа – скончалась женщина, которая страдала также рядом хронических заболеваний. Несколько человек с тем же диагнозом в тяжелом состоянии находятся в реанимации", - заявил Ванян.

По его словам, в стационарах проходят лечение 693 больных гриппом, примерно такой же показатель, 658 больных, был за аналогичный период прошлого года. "Повода для паники нет, подобная картина заболеваемости гриппом бывает каждый год. В данный момент нет также причин для объявления карантина в школах и детсадах", – отметил Ванян, добавив, что в Армении в основном распространяется вирус H1N1, подтип вируса гриппа А.

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