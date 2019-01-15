Еще один человек скончался из-за осложнений "свиного гриппа" в Армении. Причиной смерти 62-летнего мужчины, который лежал в одной из ереванских больниц и был в критическом состоянии, стала сердечно-легочная недостаточность. В его анализах нашли также вирус А H1N1, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Как сообщает минздрав Армении, мужчина обратился в больницу слишком поздно и на тот момент уже был в тяжелом состоянии.

В Армении это уже вторая в этом сезоне смерть, связанная с осложнениями гриппа А H1N1. Первой жертвой вируса стала 55-летняя женщина, скончавшаяся 29 декабря.

Как сообщает минздрав, заболеваемость гриппом и ОРВИ в стране растет. По данным на 14 января, в поликлиники страны с симптомами гриппа и ОРВИ обратились 1080 пациентов, 837 сейчас получают стационарное лечение, из них 95 процентов - дети.

В школах и детских садах проводится «эпидемиологический фильтр»: в его рамках 499 детей с симптомами гриппа и ОРВИ 14 января отправили домой.

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