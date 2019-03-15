Иранцы отказываются ехать в Армению

15 марта 2019 13:34 (UTC+04:00)

В этом году ожидается снижение потока иранцев в Армению на праздники Новруз. Есть ряд причин для этого, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Как отмечается, в Иране не забыли, что Никол Пашинян высказался о возможности закрытия границы с Ираном, а у некоторых армянских банков возникли какие-то проблемы с иранцами.

Но главной причиной называется то, что в последнее время отношения между Ираном и Азербайджаном потеплели, и часть потока иранских туристов отклонилась из Армении в Азербайджан. Все больше иранских туристов начали ездить в Грузию, где несравненно гораздо лучше организована туристическая инфраструктура.

"Низкий показатель туризма для экономики Армении будет иметь свои последствия, а на финансовом рынке, если в середине марта каждого года наблюдается падение стоимости доллара, то в этом году финансисты не прогнозируют такие колебания", - отмечают армянские СМИ.

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