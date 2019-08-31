В армянском Гюмри 30 человек отравились на свадьбе

Тридцать человек госпитализированы с признаками отравления в армянском городе Гюмри после свадьбы, сообщили в субботу в пресс-службе Минздрава страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Доставленные в инфекционную больницу Гюмри граждане праздновали свадьбу в ресторане "Двин". На данный момент госпитализированы 30 больных, их состояние оценивается как легкое и средней тяжести. По предварительной версии, причина госпитализации – пищевой фактор", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты Национального центра по контролю и профилактике заболеваний и инспекционного органа безопасности пищевых продуктов проводят лабораторные исследования.

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