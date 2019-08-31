В армянском Гюмри 30 человек отравились на свадьбе

31 августа 2019 10:48 (UTC+04:00)

Тридцать человек госпитализированы с признаками отравления в армянском городе Гюмри после свадьбы, сообщили в субботу в пресс-службе Минздрава страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Доставленные в инфекционную больницу Гюмри граждане праздновали свадьбу в ресторане "Двин". На данный момент госпитализированы 30 больных, их состояние оценивается как легкое и средней тяжести. По предварительной версии, причина госпитализации – пищевой фактор", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты Национального центра по контролю и профилактике заболеваний и инспекционного органа безопасности пищевых продуктов проводят лабораторные исследования.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Индии два ребенка погибли в результате отравления в детдоме
Другие страны 30 августа 21:59
США вновь выразили недовольство властями Армении
Армения 30 августа 09:21
Глава минэкономики Армении сделал печальное признание о состоянии армянской экономики
Армения 30 августа 09:17
Российская компания подала иск против минобороны Армении
Армения 29 августа 09:18
В Париже выявили третий случай отравления свинцом у ребенка после ЧП в Нотр-Даме
Другие страны 28 августа 17:41
Выявлен очередной случай хищений в особо крупных размерах в Минобороны Армении
Армения 21 августа 16:26
Лента новостей
В ДТП в Сальяне погибли два человека
Происшествия 11:21
Россия на встрече министров труда G20 поделится опытом по занятости пожилых людей
Россия 11:20
Новак планирует провести на ВЭФ переговоры с партнерами из Индии и Японии
Россия 11:20
На сайте предвыборного штаба Трампа потроллили Клинтон
США 11:17
Оборот по платежным картам в Азербайджане вырос более чем на треть
ИКТ 11:13
Выступления Юсифа Эйвазова и Эльчина Азизова в России встретили бурными овациями (ВИДЕО)
Культура 11:08
В Азербайджане изменен порядок выплаты стипендий студентам
Общество 11:06
Азербайджанская компания налаживает производство новых видов халяльной мясной продукции
Бизнес 11:03
На химзаводе в Индии произошел взрыв
Другие страны 11:02