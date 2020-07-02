В Армении за сутки зарегистрировано 593 новых случая заражения коронавирусом
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 26 658, сообщает в четверг Trend со ссылкой на армянские СМИ.
Для сравнения отметим, что, по состоянию на 1 июля, в стране было 26 065 подтвержденных случаев инфицирования. Таким образом, за минувшие сутки выявлено 593 новых случаев заражения.
В общей сложности от осложнений коронавируса в Армении скончались 459 (плюс 6 за минувшие сутки) человека. Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам – 153 (плюс 4 за минувшие сутки).
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