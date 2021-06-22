Население Армении отвергло идею реванша, люди хотят развития государства – Игорь Коротченко

БАКУ /Trend/ - Население Армении отвергло идею реванша, люди хотят нормальных жизненных условий и развития государства.

Об этом сказал Trend главный редактор журнала «Национальная оборона», российский военный эксперт Игорь Коротченко.

«А это возможно лишь при добрососедских отношениях с соседними государствами. Нормализация отношений Еревана с Азербайджаном и Турцией, открытие транспортных коридоров, предоставление карт минных полей и решение всего комплекса вопросов, делимитация и демаркация границы, а дальше уже полноценное развитие Армении в новых условиях», – сказал он.

По его словам, армянский народ свой выбор сделал, и этот выбор в пользу мирного развития, а не реванша: «Итоги выборов – это колоссальный удар по реваншистским силам во главе с Кочаряном, их покровителям в армянских диаспорах за рубежом. Что касается недовольной оппозиции, которая не смогла либо пройти в парламент, либо набрать необходимое количество голосов – это их собственные проблемы. Очевидно, что Армении в ее нынешнем положении мечтать о реванше не приходится».

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)