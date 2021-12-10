В Армении задержали часть возвращенных Азербайджаном арестованных армянских военных

БАКУ /Trend/ - В Армении задержали часть возвращенных Азербайджаном армянских военных, которые были задержаны 16 ноября 2021 года при предотвращении провокации вооруженных сил Армении в направлении Кяльбаджара на государственной границе.

Как сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ, информацию об этом подтвердил пресс-секретарь Следственного комитета Армении Вардан Тадевосян.

"В настоящее время задержаны пятеро военных в рамках уголовного дела по факту нарушения правил несения военной службы и боевого дежурства, что привело к тяжким последствиям", - сказал он.

В суд представлены ходатайства об аресте военных, в СК обещали позже сообщить дополнительную информацию.

Напомним, что 4 декабря 2021 года в результате переговоров Азербайджанская Республика, руководствуясь принципами гуманизма, передала армянской стороне 10 военнослужащих армянского происхождения.