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«Весь мир называет эту территорию Карабахом» - ведущий ВВС вывел из себя Рубена Варданяна

Армения Материалы 23 января 2023 13:55 (UTC +04:00)
«Весь мир называет эту территорию Карабахом» - ведущий ВВС вывел из себя Рубена Варданяна

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БАКУ/Trend/ - В эфире передачи Hard Talk на телеканале BBC автор программы Стивен Сакур вывел из себя российского миллиардера Рубена Варданяна, подчеркнув, что территорию, о которой говорит Варданян, весь мир называет Карабахом. "блаблабла", - подчеркнул Сакур - и Варданян еле сдержал себя в руках.

Было видно, что называющий себя "государственным министром" человек явно не ожидал, что в шоу на всемирно известном канале придется отвечать на настоящие вопросы, а не на согласованные заранее темы, как Рубен Варданян привык делать в последние недели.

За 25 минут видеоинтервью на ВВС Варданян несколько раз оказался загнанным в угол. Неудивительно, что российский миллиардер изменил своей традиции и не рискнул опубликовать это интервью на своих страницах в соцсетях.

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