Захарова – Пашиняну: «Кто на ком стоял?»

БАКУ /Trend/ - Глава пресс-службы МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что ОДКБ покидает страну.

«Когда я увидела это заявление, что ОДКБ выйдет из Армении, мне почему-то вспомнились две другие цитаты - «Кто на ком стоял?» Булгакова и «Надо любить искусство в себе, а не себя в искусстве» Станиславского», - сказала она.

Напомним, что ранее, выступая на пресс-конференции, Пашинян заявил, что "желая того или не желая, ОДКБ выходит из Армении".

«В 2022 году Генсек ОДКБ сказал мне, что в ОДКБ есть опасения, что Армения выйдет из организации. Я ответил, что эти опасения не к месту, но к месту другие опасения, которые есть в Армении, и они касаются того, что ОДКБ выйдет из Армении. И моя оценка такова, что желая того или не желая, ОДКБ выходит из Армении, и это нас беспокоит», - сказал он.