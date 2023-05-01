Армения помогает России обходить санкции за счет несанкционированных продаж – The Economist

БАКУ /Trend/ - Армения помогает России обходить санкции, введенные Западом, посредством несанкционированных продаж.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в статью, опубликованной в журнале The Economist.

В статье говорится, что Россия продолжает импортировать почти столько же, сколько и до начала войны в Украине.

"На смену Западу пришли новые торговые партнеры. Сейчас Китай продает в Россию вдвое больше, чем в 2019 году. Резко вырос "параллельный" импорт с Запада — несанкционированная продажа в Россию через третью страну всего: от газированных напитков до компьютерных чипов. В 2022 году импорт Армении из ЕС загадочным образом удвоился, тогда как экспорт Армении в Россию утроился", — пишет автор.

Кроме того, как отмечается в материале, экспорт телефонов из Сербии в Россию вырос в стоимостном выражении с 8 518 долларов в 2021 году до 37 миллионов долларов в 2022 году. Поставки стиральных машин из Казахстана в Россию выросли с нуля в 2021 году до почти 100 000 единиц в прошлом году.

Отметим, что ранее три министерства США - торговли, казначейства и юстиции - опубликовали трехстороннее заявление о попытках обойти санкции против России.

Согласно документу, одной из наиболее распространенных тактик является использование сторонних посредников или пунктов перевалки, чтобы избежать ограничений. Таким образом, выяснилось, что Армения используется для незаконного перенаправления товаров в Россию или Беларусь в обход западных санкций.

Официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза Петер Стано сказал Trend, что ЕС изучает вопрос поставок подсанкционных товаров из Армении в Россию.

"ЕС ввел ряд широкомасштабных санкций против России за ее агрессию против Украины, нарушение Устава ООН и совершение зверств, приравниваемых к военным преступлениям. ЕС призвал все страны присоединиться к этим санкциям, принять аналогичные меры на национальном уровне или, по крайней мере, не допустить обхода этих санкций. Предыдущий санкционный пакет ЕС предусматривает возможность применения санкций также к физическим или юридическим лицам, позволяющим обходить санкции", - сказал он.

По словам Стано, ЕС внимательно следит за торговыми потоками подсанкционных товаров из ЕС в третьи страны и из третьих стран в Россию.

"В контексте Армении мы действительно наблюдали некоторые аномальные торговые потоки. Мы рассматриваем этот вопрос и ведем диалог с властями Армении", - сказал он.