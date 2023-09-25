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Пашинян пытается снять с себя ответственность за провалы во внутренней и внешней политике – МИД РФ

Армения Материалы 25 сентября 2023 16:58 (UTC +04:00)
Пашинян пытается снять с себя ответственность за провалы во внутренней и внешней политике – МИД РФ

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ/Trend/ - Послание Премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна от 24 сентября 2023 года содержит неприемлемые выпады в адрес России и не может не вызывать ничего, кроме отторжения.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в заявлении МИД России.

«Налицо – попытка снять с себя ответственность за провалы во внутренней и внешней политике, переложив вину на Москву. Последние сентенции Н.В.Пашиняна подтверждают наши более ранние выводы о том, что инспирируемые Западом и подстегиваемые официальным Ереваном деструктивные для собственной страны и наших союзнических отношений процессы носят не эпизодический, а системный характер.

Глава правительства, по сути, признал, что все это время республику сознательно готовили к развороту от России. Свои шаги, призванные задать новый – западный – вектор развития Армении, неубедительно оправдываются якобы имевшими место ошибками со стороны Российской Федерации и ОДКБ. При этом забывается, что у наших государств во многом схожие интересы в вопросах безопасности и развития, а США и другие страны НАТО поставили своей целью не только нанести стратегический урон России, но и дестабилизировать наше общее евразийское пространство», - заявили в ведомстве.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к согражданам заявил, что Организации Договора о коллективной безопасности и инструментов армяно-российского стратегического партнерства недостаточно для обеспечения внешней безопасности Армении.

Кроме того, Пашинян в интервью итальянской газете La Repubblica выступил с утверждением, что "Россия отдаляется от Южного Кавказа". По словам премьера, российские миротворцы "не контролируют Лачинскую дорогу", потому как "Россия либо не хочет, либо не может этого делать".

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