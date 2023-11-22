Париж продал Еревану настоящий неликвид - Захарова о поставках французских бронемашин в Армению

БАКУ /Trend/ - Франция продала Армении настоящий неликвид.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявила сегодня в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД РФ Мария Захарова в ответ на вопрос о поставках французских бронемашин Bastion в Армению.

"Достаточно наивно выглядят поставки в Армению бронемашин Bastion. На Украине они показали свою низкую эффективность в условиях реальных боевых действий. Если выставлять их напоказ, может это и имеет смысл. С точки зрения усилий Парижа, это означает, что Франция просто продала Еревану настоящий неликвид, который Париж не смог реализовать в других направлениях. Каким образом эта покупка сможет укрепить охрану суверенной территории Армении, остается загадкой. Не говоря уже о том, что такая сборная солянка из техники разных производств никогда не способствовала укреплению боеспособности", - отметила она.

Захарова подчеркнула, что ставка Еревана на то, что "Запад им поможет" потерпела фиаско. Это также касается и заключения мирного договора с Азербайджаном.

Напомним, что изначально Bastion был спроектирован для французских войск в бывших колониях страны в Африке. Теперь же Франция ищет любые возможности избавиться от этой техники.

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