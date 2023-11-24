Пашинян вновь обвинил Россию в дестабилизации ситуации в Армении

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Армении Никол Пашинян в очередной раз обвинил Россию в дестабилизации ситуации в стране, передает Trend.

В частности, он заявил в прямом эфире во время общения с гражданами, что выплаченная за не доставленное российское оружие сумма может пойти на погашение госдолга Армении перед РФ.

Кроме того, Пашинян сделал заявление по поводу работы российских телеканалов в стране.

"В последнее время были зафиксированы нарушения, которых не должно быть по подписанным между нашими странами соглашениям о трансляции. Речь идет о вмешательстве во внутренние дела, дестабилизации ситуации внутри страны", - сказал он.